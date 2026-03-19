RM의 진심 “아미의 배려가 공연 완성”…‘아리랑’ 컴백 전 전한 뭉클한 메시지

BTS 리더 RM 프로필 사진. 출처=빅히트 홈페이지

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 리더 RM이 정규 5집 ‘아리랑’ 발매와 이를 기념하는 광화문 광장 무료 공연을 앞두고 팬덤 ‘아미’에게 안전을 부탁했다.



RM은 19일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스에 “아미 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렙니다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 밝혔다.



“당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대합니다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다”고 특기했다. 그러면서 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 덧붙였다.



방탄소년단은 오는 20일 ‘아리랑’을 발매한다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)’을 개최한다. 현장에는 26만명이 몰릴 것으로 예상된다. 정부와 서울시는 안전관리 총력 대응에 나섰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]