글로벌 Gen-Z가 엠넷플러스(Mnet Plus)에 빠진 이유

CJ ENM의 엠넷플러스(Mnet Plus)가 글로벌 Gen-Z 이용자들의 압도적 지지 속에 K-POP 콘텐츠 플랫폼으로 존재감을 넓혀가고 있다.

엠넷플러스가 최근 플랫폼 이용 데이터를 분석한 결과, 누적 가입자수는 약 4,500만명에 육박하며 평균 월간 이용자 수(MAU)는 전년 대비 2배 이상 성장한 것으로 나타났다. 특히, 콘텐츠 조회수는 전년 대비 6배 이상 증가, 라이브 시청수 4배 이상 증가하는 등 콘텐츠 라인업 다양화와 엠넷플러스만의 ‘팬터랙티브(Fan-teractive)’ 경험에 따른 ‘플랫폼 락인(Lock-in)’ 효과가 뚜렷하게 나타났다고 밝혔다.

무엇보다 엠넷플러스와 대표 음악 프로그램 <엠카운트다운>의 시너지는 글로벌 팬덤의 강력한 유입을 견인했다. 단순히 차트 1위를 위한 사전 투표 목적으로 접속하던 패턴에서 벗어나, 매주 최고의 무대를 뽑는 ‘위클리 엠카 PICK’과 ‘먼슬리 엠카 PICK’ 등 팬터랙티브 콘텐츠를 다양화하며 팬들이 플랫폼에 머무는 시간을 대폭 늘렸다. 이러한 열기는 본방송의 스핀오프격인 엠넷플러스 오리지널 <대기실 친구를 소개합니다(대친소)>로 이어지기도 했다.

실제로 올해 <엠카운트다운>의 평균 일간 이용자 수(DAU)와 투표 참여 유저 수 모두 전년 동기간 대비 2배 이상 증가했다. 또한 글로벌 라이브 시청 지역이 늘어나고 있는 가운데, 미국이 신규 TOP 10 국가로 진입하며 북미 지역을 포함한 전 세계 K-POP 팬덤의 가장 뜨거운 디지털 놀이터임을 입증했다. 이에 엠넷플러스는 <엠카운트다운>과 함께 여러 참여 요소를 도입해 일상에서 K-POP 즐길 수 있는 유기적인 환경을 구축할 계획이다.

엠넷플러스의 화력은 남성 유저층으로도 빠르게 확대되고 있다. 아티스트에 국한되지 않고, Mnet의 인기 프로그램 등 글로벌 전역에 무료 스트리밍 되는 콘텐츠가 다양하기 때문. 현재 인기리에 방영 중인 Mnet <쇼미더머니12>의 경우, 국내를 비롯해 태국, 중국, 인도네시아, 일본, 대만 등 전 세계 157개 지역의 유저들이 평균 60분을 이탈 없이 몰입해 즐기는 ‘고관여 시청 패턴’을 보였다. 또한 전체 신규 가입자 3명 중 1명(약 32%)이 1020 남성 유저인 것으로 나타나 플랫폼 성장의 새로운 동력을 확인했다.

글로벌 프로젝트를 즐기기 위한 이용자 흐름도 유의미하다. 일본 내 화제작 <PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)>의 경우, 본격적인 방송 전임에도 불구하고 사전 투표(101PASS)에 무려 152개 지역 팬들이 참여했다. 한국, 중국뿐만 아니라 미국 등 북미 지역 투표 비중도 두 자릿수를 기록하며 특정 국가에 치우치지 않는 고른 분포를 보였다. 앞서 진행된 사전 행사 ‘101DAY’ 생중계 역시 전 세계 106개 지역에서 시청이 이어지는 등 엠넷플러스가 글로벌 콘텐츠를 실시간으로 향유하고 소통하는 거점임을 다시 한번 입증했다.

글로벌 K-POP 팬들의 이용이 확대되고 상황에 대해 엠넷플러스 관계자는 “엠넷플러스만이 가지고 있는 팬터랙티브 콘텐츠의 재미를 발견해 준 것 같다”며 “다양한 콘텐츠 확대는 물론, PC 웹 시청 강화 등 더 쉽게 몰입하고 엠넷플러스를 즐기며 글로벌 젠지를 비롯해 이용자 모두의 일상에 녹아들 수 있게 노력하겠다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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