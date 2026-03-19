‘사랑 처방’ 진세연·김선빈→박기웅·윤서아 각양각색 ‘혈육 케미’

‘사랑을 처방해 드립니다’ 속 두 집안의 다채로운 혈육 케미가 빛을 발하고 있다.

지난 주말 13, 14회가 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’(연출 한준서, 배은혜 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 각양각색 현실감 넘치는 가족 서사로 시청자들의 깊은 공감을 자아내고 있다. ‘사랑을 처방해 드립니다’를 더욱 특별하게 만드는 남매, 형제들의 결정적 순간을 짚어봤다.

◆진세연-김선빈, 같은 아픔을 공유한 ‘애틋 현실 남매’

공주아(진세연 분)는 동생 공우재(김선빈 분)가 불안장애를 앓고 있다는 것을 알게 됐다. 공주아 역시 과거 불안장애로 고통받은 경험이 있기에 동생의 아픔을 누구보다 깊이 이해했다. 다만 의사가 되기 싫었던 누나와 달리, 의사의 꿈이 간절하지만 뜻대로 되지 않는 공우재의 모습은 안타까움을 더했다. 이에 공주아는 동생 공우재에게 “엄마가 원하는 삶 말고, 네가 원하는 삶을 살아”라며 진심 어린 조언을 건넸다. 공우재 또한 4대째 가업을 잇겠다는 단단한 의지를 내비치며 뭉클함을 안겼다. 투닥이면서도 서로의 상처를 보듬는 공씨 집안 남매가 함께 트라우마를 극복해 나갈 수 있을지 기대를 모은다.

◆박기웅-윤서아, 단단한 유대감으로 뭉친 ‘끈끈 남매’

새어머니 차세리(소이현 분)의 가출 이후, 늘 가시 돋친 말을 내뱉던 양은빈(윤서아 분)의 복잡한 속마음이 드러났다. 오빠 양현빈(박기웅 분)은 죄책감과 걱정에 휩싸인 동생에게 때로는 날카로운 일침을, 때로는 따뜻한 포용을 건네며 중심을 잡았다. “내가 친딸이어도 이랬을까”라는 양은빈의 자조 섞인 물음에 “친딸이라면 너처럼 새어머니 안 괴롭혀”라며 뼈 있는 농담으로 동생을 다독였다. 앞서 가출할 때면 오빠의 오피스텔을 찾던 양은빈과 그런 동생을 묵묵히 받아주던 양현빈의 모습은 단순한 남매 이상의 끈끈한 신뢰를 보여줬다. 차세리의 가출 사건을 계기로 큰 심경의 변화를 맞이한 두 사람이 향후 관계를 어떻게 재정립해 나갈지 궁금증이 증폭된다.

◆김형묵-조미령, 투박하지만 깊은 진심 ‘단짠 남매’

양동익(김형묵 분)은 양동숙(조미령 분) 남편의 외도 사실을 알고 분노의 화살을 동생에게 돌렸다. 하지만 이는 미안함의 역설적 표현이었다. 양동익은 결국 동생에게 평생 상처를 준 민용길(권해성 분)을 직접 찾아가 응징하는가 하면, 양동숙의 가게 마련을 위해 발 벗고 나서는 츤데레 매력을 뽐냈다. 비록 그 이면에는 공정한(김승수 분)과 공동 방송에 출연하려는 사심 섞인 꼼수가 숨어 있었으나, 무뚝뚝하게 동생을 챙기는 양동익과 그 진심을 알아가는 양동숙의 케미는 안방극장에 훈훈한 웃음을 선사했다.

◆김승수-최대철, 웃음 제조기 ‘덤앤더머 형제’

공정한과 공대한(최대철 분)은 찰떡 호흡으로 유쾌한 에너지를 발산하고 있다. 아내의 외도로 상처 입은 동생을 위해 이사를 결심한 공정한과, 형의 희생을 원치 않는 공대한의 실랑이는 진한 형제애를 보여줬다. 특히 양동익의 도발에 공정한이 폭발하자, 옆에서 부추기던 공대한이 “싸울만하면 싸워야지”라며 평온하게 고기나 굽자고 하는 장면은 압권이었다. 또한 한성미(유호정 분)를 향한 공정한의 세레나데에 공대한이 코러스로 거들며 이사 포기를 이끌어낸 대목에서는 두 사람만의 ‘덤앤더머’ 매력이 폭발했다. 이들의 환상적인 매력은 향후 전개에서도 분위기 메이커 역할을 톡톡히 할 전망이다.

이처럼 서로 다른 사연과 성격을 지닌 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 속 남매, 형제들은 때로는 갈등하고 때로는 의지하며 극을 풍성하게 채우고 있다. 예측 불허의 전개 속에서 이들이 보여줄 또 다른 활약에 시청자들의 이목이 쏠리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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