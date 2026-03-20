머스트크리에이티브, NCT 텐과 글로벌 예능 프로그램 ‘솔드아웃’ 론칭…3월 28일 첫 공개

사진 = 머스트크리에이티브

글로벌 디지털 콘텐츠 제작사 머스트크리에이티브(MUST Creative)는 글로벌 아티스트 텐(TEN)과 협업한 태국 유튜브 기반 예능 프로그램 ‘솔드아웃(SOLD OUT)’을 선보인다고 20일 밝혔다.

‘솔드아웃’은 한국과 태국을 연결하는 글로벌 콘텐츠 프로젝트로, 글로벌 시청자를 겨냥해 기획된 유튜브 기반 오리지널 예능이다. 또한, 출연진이 사전에 기업 정보가 차단된 상태에서 비전만을 보고 방문처를 결정하는 ‘블라인드 기업 오디션’ 형식을 도입한 것이 특징이다.

NCT 및 WayV 멤버로 활동하고 있는 태국 출신 글로벌 아티스트 텐이 이번 프로그램의 메인 호스트로 나선다. 프로그램의 메인 호스트인 텐은 기업 정보를 사전에 알지 못한 상태에서 기업이 제시하는 비전과 매력을 바탕으로 방문할 기업을 직접 선택한다.

이후 선정된 기업에서 하루 동안 실제 업무를 체험하고 본인의 예술적 역량을 활용한 미션을 수행하며, 기업과 아티스트가 만들어가는 협업 스토리를 담아낸다.

특히 ‘솔드아웃’은 단순한 기업 홍보를 넘어 아티스트의 창의적 재능과 기업의 브랜드 스토리를 결합한 새로운 형태의 디지털 예능 콘텐츠라는 점에서 차별성을 갖는다.

‘솔드아웃’은 3월 21일 1분 선공개 영상을 시작으로 프로그램을 알리고, 3월 28일 ‘0화 티저’를 공개한다. 이후 정규 에피소드는 매주 토요일 태국 시간 오후 2시(한국 시간 오후 4시)에 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

머스트크리에이티브 제작진은 “앞으로도 글로벌 시청자들이 공감할 수 있는 오리지널 콘텐츠 IP를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.

머스트크리에이티브는 유튜브를 중심으로 다양한 플랫폼 기반의 오리지널 콘텐츠를 제작하는 디지털 콘텐츠 제작사다. 예능, 인터뷰, 숏폼 등 다양한 포맷의 콘텐츠를 통해 글로벌 시청자를 겨냥한 콘텐츠 IP 개발을 추진하고 있으며, 글로벌 크리에이터 및 기업과의 협업 프로젝트를 통해 디지털 콘텐츠 비즈니스를 확장 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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