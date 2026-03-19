축구토토 승무패 19회차 발매 개시…2회 연속 이월, 11억 원대 1등 적중금 관심 집중

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 19일 오전 8시부터 21일 오후 10시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 축구토토 승무패 19회차의 발매를 개시했다고 19일 밝혔다.

이번 축구토토 승무패 19회차는 오는 21일부터 23일까지 펼쳐지는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 등 유럽 주요 리그 14경기를 대상으로 진행된다.

특히 지난 17, 18회차에서 연속으로 적중자가 나오지 않아 총 11억4322만6000원의 1등 적중금이 이번 회차로 누적 이월되며 축구팬들의 관심이 더욱 높아질 것으로 보인다.

이번 회차에는 상위권 경쟁부터 강등권 생존 경쟁, 유럽대항전 진출권 다툼, 라이벌전 등이 고르게 포함됐다. 이 중 레알 마드리드-AT마드리드(14경기)전은 이번 회차에서 가장 많은 이목이 집중되는 핵심 경기로 꼽히며, 엘체-마요르카(1경기)전 역시 라리가 잔류를 위한 중요한 하위권 맞대결로 주목된다.

또한 EPL에서는 풀럼-번리, 에버턴-첼시, 토트넘-노팅엄 등이 맞붙는다. 이들 경기는 전력 차와 홈 이점, 최근 흐름이 복합적으로 작용할 수 있는 매치업으로, 무승부와 이변 여부가 이번 회차 적중의 주요 변수로 작용할 전망이다.

한국스포츠레저 관계자는 “축구토토 승무패 19회차는 순위 경쟁과 더비전 등으로 경기별 변수가 많이 예상되는 회차”라며 “누적 이월로 1등 적중금이 커진 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

한편 축구토토 승무패 19회차 대상 경기는 베트맨 및 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다. 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간으로 적중 여부를 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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