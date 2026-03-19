‘솔로지옥5’ 최미나수, 스윔웨어 화보로 또 화제…완벽 실루엣 ‘감탄’

사진 = 배럴

미스 어스 1위 출신이자 ‘솔로지옥5’ 출연자 최미나수가 스윔웨어 화보를 통해 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

한 워터 스포츠 브랜드는 19일 최미나수와 함께한 스윔웨어 화보의 미공개 컷을 공개했다.

사진 = 배럴

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공개된 화보에서 최미나수는 블랙 배경의 패션 컷과 화이트 배경의 제품 컷을 오가며 당당하고 세련된 분위기를 완성했다. 과한 연출을 배제한 자연스러운 무드 속에서 특유의 건강한 이미지와 균형 잡힌 실루엣이 돋보였다.

특히 다양한 포즈에서도 흐트러짐 없는 라인과 탄탄한 몸매를 드러내며 철저한 자기관리 면모를 엿보게 했다. 스윔웨어를 단순한 수영복이 아닌 하나의 스타일링 아이템으로 소화한 점도 눈길을 끈다.

한편 최미나수는 지난 1월 20일 공개된 넷플릭스 연애 예능 ‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모았다. ‘솔로지옥5’는 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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