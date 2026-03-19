베이비몬스터, 월드 투어 스케일 높였다…데뷔 2주년 MD 판매 스타트

베이비몬스터의 데뷔 2주년을 기념한 MD 예약 판매가 오늘(19일) 오전 11시부터 시작됐다.

이번 MD 'BABYMONSTER : ERA II | BABYMONSTER 2nd Anniversary Memory Pack'은 베이비몬스터의 눈부신 시작, 그리고 그동안 몬스티즈(팬덤명)와 함께한 시간을 기념하는 콘셉트로 기획됐다. 서로에게 빠져든 순간을 파티 무드로 풀어냈으며, 멤버들의 비하인드 포토를 담은 96페이지 포토북을 비롯 그간의 추억을 풍성한 구성으로 담았다.

2026년부터 2027년까지 함께할 수 있는 캘린더 카드 세트와 2주년 파티 초대장, 헤드라이너 셀피 포토카드, 메모리 셀피 포토카드, 인스턴트 포토, 씰 스티커 등이 소장 가치를 높여 팬들의 만족도가 높을 것으로 기대된다.

'BABYMONSTER : ERA II | BABYMONSTER 2nd Anniversary Memory Pack'은 YG셀렉트, 위버스샵, KTOWN4U, 위드뮤를 비롯한 전국 온·오프라인 매장에서 19일부터 25일까지 7일간 예약 판매가 진행되며, 4월 27일 순차 출시된다.

한편 베이비몬스터는 오는 6월부터 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR'를 개최한다. 서울을 시작으로 일본 6개 도시(고베·후쿠오카·요코하마·치바·나고야·오사카)로 향하며 아시아, 북미를 비롯 데뷔 이래 처음으로 방문하는 오세아니아, 유럽, 남미까지 총 5개 대륙에서 공연을 펼칠 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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