왜 서울시는 BTS에게 광화문을 열었나…단순 공연 그 이상의 가치

18일 오후 서울 중구 명동거리에 위치한 케이메카 명동본점에서 한 외국인이 사진을 찍고 있다. 사진=뉴시스

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매와 광화문 광장 컴백 공연이 도시 전체의 지형도를 다시 살피는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.



19일 뉴시스에 따르면 증권가는 방탄소년단이 ‘아리랑’ 활동으로 3조 원 규모의 경제 효과를 낼 것으로 추산하고 있다. 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 ‘스위프트 노믹스’나 미국 팝스타 비욘세의 ‘비-플레이션’ 사례처럼 특정 아티스트가 국가적 소비 지표를 움직일 수 있음을 시사한다. 이번 ‘BTS 노믹스’의 핵심은 숫자로 대변되는 경제 효과 뒤에 숨겨진 ‘힙트레디션(Hip-tradition·힙트래디션)’ 기반의 도시 마케팅'이라는 평가가 나오는 이유다.



광화문 공연 한 회로 예상되는 1조 2000억원(한국문화관광연구원)의 가치는 단순 티켓 수익을 넘어 숙박, 교통, 관광 등 연쇄적 내수 진작을 전제로 한다. 특히 이번 방탄소년단 컴백은 전통의 현대적 영토 확장을 특기할 만하다. ‘아리랑’ 그리고 ‘성덕대왕신종’ 등을 차용할 것으로 예상되는 앨범 서사는 광화문 ‘월대’라는 역사적 공간에서 시각적으로 완성된다. 이는 전통을 박제된 유물이 아닌, 동시대 전 세계 MZ세대가 향유하는 ‘가장 힙한 문화적 자산’으로 치환하며 한국의 브랜드 이미지를 재정의한다.



이번 방탄소년단 공연이 도시 마케팅의 진화가 될 지도 관심이다. 싱가포르가 스위프트를, 독일 뮌헨이 아델을 내세워 도시의 이미지를 환기했듯 서울 역시 방탄소년단을 통해 광화문을 ‘연결과 소통의 성소’로 각인시킨다는 계획이다. 아티스트의 IP(지식재산권)가 도시의 역사성과 결합해 새로운 국가적 서사를 창출하는 모델이다.



K-팝 업계 관계자는 “이번 방탄소년단 컴백은 대중음악 스타가 국가의 문화적 자부심과 어떤 방법으로 연결이 되고 그것이 어떻게 경제적, 문화적 자산으로 변모해나가는지를 확인할 수 있는 분기점이 될 것”이라고 기대했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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