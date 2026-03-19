엑소, 밀리언셀링 앨범 → 투어·예능 글로벌 흥행 계속

엑소가 앨범 활동 이후에도 투어 및 예능으로 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

엑소는 약 6년 4개월 만에 새롭게 출범하는 여섯 번째 단독 콘서트 투어 ‘EXO PLANET #6 - EXhOrizon’(엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌)을 예고했으며, 투어 발표와 동시에 뜨거운 성원이 쏟아져 5월 9~10일 타이베이 공연이 추가, 이로써 서울, 호치민, 나고야, 타이베이, 방콕, 마카오, 오사카, 자카르타, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 도쿄, 가오슝, 싱가포르 등 전 세계 14개 지역을 찾아 현지 팬들과 만난다.

이번 투어의 포문을 여는 서울 공연은 4월 10~12일 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최되며, 이미 전 회차 전석 매진을 기록한 가운데, 아쉽게 현장을 찾지 못하는 팬들을 위해 마지막 날인 12일 공연은 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 온라인 생중계가 결정되어 높은 관심이 기대된다.

동시에 현재 방송 중인 엑소 리얼리티 예능 ‘엑소의 사다리 타고 세계여행’ 시즌 5도 많은 사랑을 받고 있으며, 매주 수요일 오후 8시 엠넷(Mnet) 및 웨이브(Wavve) 등 국내는 물론, KOCOWA+(미주·유럽·오세아니아), U-NEXT(일본), friDay Video(대만), True Visions Now(태국) 등 해외 OTT 플랫폼에서 멤버들의 제주도 여행기가 공개되어 좋은 반응을 얻고 있다.

지난 18일 방송된 3회에는 ‘5인 1실’에서 오붓한 밤을 보낸 엑소의 여행 둘째날 에피소드가 오픈, 멤버들은 아침 식사를 위해 어망 사다리를 타고 받은 랜덤 재료로 요리 실력을 뽐냈으며, 각자 세계관 속 초능력을 되찾는 콘셉트로 다같이 미션을 수행해 열정 가득한 팀워크를 보여줘 웃음을 자아냈다.

한편, 엑소는 1월 19일 발매된 정규 8집 ‘REVERXE’(리버스)로 통산 8번째 밀리언셀러에 등극했으며, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 48개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 ‘트리플 플래티넘’ 인증 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 주간 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 월간 1위, 음악방송 5관왕 그랜드 슬램을 차지한 바 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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