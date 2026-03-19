BTS 진 “의미있는 곳에서 공연 영광, 좋은 무대 보여드릴 것” [전문]

방탄소년단 멤버 진. 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 광화문 컴백 공연을 앞두고 소감을 전했다.

진은 19일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 “어느덧 컴백이 하루 남았다. 많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 글을 올렸다.

그는 “의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다”며 “최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠다”고 기대를 높였다.

또 “현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다”며 안전한 공연 관람을 당부했다.

방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 아리랑(ARIRANG)을 발매하고 완전체 컴백한다. 다음날인 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최해 팬들과 만난다.

[다음은 방탄소년단 진 위버스 글 전문]

안녕하세요 진입니다. 어느덧 컴백이 하루 남았습니다.

많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 되었습니다.

의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다.

저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠습니다!

현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드릴게요!

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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