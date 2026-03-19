“20세기 마이클 잭슨, 21세기는 BTS”…전문가가 본 광화문 공연의 ‘급’이 다른 의미

임희윤 문화평론가가 BTS 콘서트를 전문가의 시선으로 살펴봤다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘박성태의 뉴스쇼’ 영상 캡처

방탄소년단의 컴백 무대가 K-컬쳐의 입지를 한층 더 끌어올린다.

19일 유튜브 채널 ‘박성태의 뉴스쇼’에 ‘“K팝의 왕이 돌아왔다!” BTS 4년 만의 완전체, 광화문 공연 포인트 총정리!ㅣ임희윤 문화평론가’라는 제목의 영상이 올라왔다. 임희윤 평론가는 오는 21일 광화문 광장에서 진행될 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대의 중요 포인트를 전문가의 눈으로 짚어냈다.

임희윤 평론가는 “한 가수의 한 시간짜리 단독 콘서트를 광화문 광장에서 한다는 것은 최초 초유의 일”이며 “(인파가)월드컵 상황을 떠올리면 비슷한 그림이 나올 수 있다”고 설명했다.

넷플릭스도 한 가수의 단독 콘서트를 생중계하는 것은 전 세계 가수를 통틀어 사상 최초다. 임희윤 평론가는 “생중계 라이브 방송 시장에 넷플릭스가 사활을 걸고 있으며 가장 중요한 키워드로 BTS를 꼽은 것 아니겠느냐, 화제성을 모으고 독특한 그림을 보여 주기 위한 투자와 물량이 들어갔다”고 했다. 마침 작년 전 세계를 사로잡은 ‘K-POP 데몬 헌터스’의 연장선으로 4년만에 컴백하는 BTS의 콘서트 무대가 딱 맞물리며 최적의 선택지가 만들어졌다고 봤다.

이어 “토요일 오후 8시라는 공연 시간도 흥미롭다”고 짚으며 “아시아권에서도 많이 시청할 수 있고 유럽권도 토요일 낮 정도 되며 미국 지역도 다음 날 출근하지 않는 금요일에서 토요일로 넘어가는 새벽 시간대라 많은 사람이 볼 수 있다”고 했다. 임희윤 평론가는 경복궁에서 광화문까지 이어지는 ‘왕의 길’을 통해 BTS 멤버들이 등장할 거라고 예측하며 “20세기 팝의 왕이 마이클 잭슨이었다면 이제는 BTS”라는 상징성도 담을 수 있다고 봤다.

4년 동안 BTS를 기다렸던 전 세계 ‘아미(팬덤)’들이 보여 주는 결집력과 파워도 기대된다. 특히 스타디움 급의 월드 투어 티켓이 다 매진됐다는 점에서 팬들의 화력이 변함없음을 증명했다. 팬데믹을 거치며 K-POP에 대한 관심도 높아져 충성도와 확장성이 더 커졌다는 해석이다. 임희윤 평론가는 “BTS의 영향력은 앞으로도 상당 기간 이어질 것이며 K-POP의 지속 가능성에도 어느 정도까지 도움이 될지 지켜봐야”한다는 의견을 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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