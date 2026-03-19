“이건 역대급 빌런?” ‘나솔’ 30기 영철, 황당 오열에 누리꾼들 “상철이 불쌍해” 폭주 [TV핫스팟]

오해가 생기는 바람에 데이트를 망친 상철. 사진 출처=‘나는 SOLO’ 245회 방송 캡처

나는 솔로 30기 출연자 영철의 혼란스러운 언행이 화제다.

지난 18일 방송된 ‘나는 SOLO’ 245화 방송에서 드러난 영철의 급격한 감정 변화가 상철에게까지 영향을 미쳤다.

영철은 숙소에서 물을 마시기 위해 주방으로 갔다. 냉장고 문을 열다가 손이 끼인 영철은 갑자기 “내 행동이 이해가 가요”라면서 자신이 특이하다는 것을 자각했다. 영철은 주위 사람들에게 계속 유별나다는 말을 들어 왔지만 자신이 평범하다고 생각해왔다. 자신의 평범함을 증명하고 싶었지만 오히려 그렇지 않다는 것을 깨닫고 “35년 동안 못 찾고 있었는데”라며 울음을 터뜨렸다.

마침 감기약을 먹기 위해 숙소에 들렀던 상철은 영철의 통곡 소리를 듣고 옆에 와서 위로해 줬다. 상철은 영철을 토닥이고 휴지까지 가져다 줬지만 왜 우는지 이유를 알 수 없었다. 영철의 “(35년 동안)풀고 싶었다”는 말을 슈퍼 데이트권을 얻지 못해 속상하다는 말로 받아들인 상철이 혼란에 빠지자 영철은 “지금 오지 마세요. 저리 가세요”라며 상철을 쫓아냈다. 상철은 당황하며 밖으로 나갔다.

한참 더 울고 난 뒤 영철은 “집에 가도 될 것 같다. 다 이뤘다”며 후련해하는 모습을 보였다. 그러나 제작진이 “상철님이 중간에 와서 토닥여 주지 않았냐”는 질문에는 “기억이 나지 않는다”고 대답했다.

속이 시원해진 영철과 달리 상철은 심란한 모습을 보였다. 혹시 영철이 자신 때문에 운 건 아닌지, 그 상황이 대체 무슨 상황이었는지 신경이 쓰인 탓에 어렵게 얻은 데이트 기회마저도 날려 버렸다. 영철 탓에 신경이 예민해져 있었던 상철은 순자와의 데이트 내내 불편해하며 사소한 일에도 짜증을 냈다. 데이트 후 이어진 인터뷰에서도 “순자님이고 영숙님이고 알아보고 싶지도 않고 그냥 빨리 끝났으면 좋겠다”고 지친 모습을 보였다. 순자 역시 “참치회가 맛있었습니다”라는 말로 데이트를 일축했다.

오해가 생기는 바람에 데이트를 망친 상철. 사진 출처=‘나는 SOLO’ 245회 방송 캡처

진행자들은 “충분히 오해가 생길 수 있는 상황이었다”, “방송 보고 오해가 풀렸으면 좋겠다”, “상철님에게 꼭 사과해라”는 멘트로 상철에게 공감하는 모습을 보였다.

누리꾼들도 “제작진은 상철 A/S 해 줘라”, “세상엔 참 다양한 사람이 많다고 느꼈다”, “그럴 수 있다, 상철 힘내라”, “영철이 이제 해결됐다고 했는데 절대 해결된 게 아니다, 이제 시작이다” 등 다양한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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