이진아, 안테나와 작별…“11년 인연, 유희열 대표님께 감사”

가수 이진아가 오래 몸을 담고 있던 안테나와 작별한다.

소속사 안테나는 19일 “소속 아티스트인 이진아의 전속 계약이 2026년 3월로 마무리됐다”고 밝혔다.

소속사 측은 “계속해 귓가에 맴도는 맑은 음색과 유려한 피아노 연주로 자신만의 음악 세계를 구축해 온 이진아. 동행한 계절마다의 걸음은 저희에게도 큰 기쁨이자 행복이었다”고 말했다.

이어 “안테나에서 음악 여정을 시작해 모든 순간 ‘계단 한 걸음 한 걸음 한 칸씩 내딛는’ 아름다운 발자국을 남겨온 이진아의 행보를 진심으로 응원한다”고 전했다.

이진아 역시 이날 개인 SNS를 통해 전속계약 마무리 소식을 알렸다.

그는 “언제나 제게 든든한 그늘이 되어주었던 안테나와의 인연이 2026년 3월을 끝으로 마무리 되었다”며 “11년이라는 긴 시간 동안 아낌없는 애정으로 함께해주신 희열 대표님과 회사 모든 분들께 진심으로 깊은 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

끝으로 “안테나는 저에게 큰 나무처럼 든든했고 학교처럼 많은걸 가르쳐주었다. 앞으로의 안테나의 여정도 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.

이진아는 2015년 방영된 SBS 오디션 프로그램 ‘K팝 스타 시즌4’에 출연하며 주목받았다. 이후 유희열이 대표로 있는 안테나와 손을 잡았다. 2019년 3월 피아니스트 신성진과 결혼했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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