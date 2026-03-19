78년생 하지원, 근육까지 뺐다…성시경 “진짜 예쁘다” 감탄 연발

하지원과 성시경이 클라이맥스의 추상아 캐릭터에 관해 얘기하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’ 영상 캡처

배우 하지원이 드라마 ‘클라이맥스’의 ‘추상아’ 캐릭터를 위해 많은 공을 들였다고 고백했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’에 ‘성시경의 만날텐데 l 하지원 오랜만에 만난 하지원 씨와 즐거운 이야기 나눴습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다. 성시경은 화이트 와인을 좋아하는 하지원을 위해 여러 안주를 직접 준비해 반갑게 맞이했다. 여러 주제로 대화를 나누던 중 하지원이 출연하는 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’가 나왔다.

하지원은 클라이맥스를 “쉽지 않은 작품”이라고 표현했다. 자신의 배역 추상아 역시 배우이기 때문에 고민이 많았다고 털어놓았다. 성시경은 추상아에 대해 “하지원 씨는 별로 안 보였던 것 같다. 연기를 잘하면 그게 안 보인다”며 칭찬했다. 하지원은 캐릭터가 아닌 자신이 드러나지 않도록 예민하게 작업했다며 자신에게 있는 건강한 이미지를 바꾸기 위해 몸을 어떻게 바꿨는지 설명했다.

하지원은 근육을 작게 만들기 위해 심한 운동과 웨이트를 했고 스트레칭으로 길게, 예민해 보이게 만들었다. 하지원은 “저를 지우는 작업이 더 어려웠던 것 같아요”라고 말했다. 성시경은 “많이 듣겠지만 진짜 예쁘시네요”, “피부도 좋으시고, 요즘 주변에 다 하지원 씨 리즈라고 얘기한다”며 칭찬했다. 하지원은 칭찬에 수줍어하면서도 “‘나이가 드는데도 되게 예쁘다’ 이런 소리 들으면 기분 좋죠”라고 감사를 전했다.

누리꾼들은 “하지원 78년생인데 관리 대단하다”, “진짜 늙지를 않는다”, “곧 50인데 주름 하나 없네 최강 동안이다”, “인간 하지원 은은하고 매력적이다” 등의 댓글을 달며 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]