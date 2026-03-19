[이진호의 영화 속 건강이야기] 영화 속 ‘플라멩코’ 열정…무릎에는 '독' 될 수도

최근 영화 '매드 댄스 오피스'에 대한 관객들의 뜨거운 호평이 이어지고 있다. '폭싹 속았수다', '더 글로리' 등에서 열연을 펼친 배우 염혜란이 단독 주연을 맡으면서 관객들의 관심이 모아진 작품이었다.

해당 영화는 예매 오픈과 동시에 평균 좌석 판매율 92%를 돌파한 데 이어 최근 한 포털사이트 관람객 평점 9.05점(10점 만점)을 기록하기도 했다. 어울리지 않을 것 같은 댄스와 오피스라는 낯선 조합의 장르지만 유쾌한 웃음과 진한 감동을 전하고 있다.

영화는 빈틈없이 살아온 한 지역 구청의 과장 국희(염혜란)를 보여주면서 시작된다. 국희는 모든 것을 자신이 계획한대로 완벽하게 해내며 살아온 공무원이다.

특히 구청의 주요 프로젝트인 수변공원 개발 사업을 맡게 되면서, 부구청장으로 승진을 코 앞에 두고 있었다. 딸 해리(아린) 역시 임용고시에 합격하며 승승장구하는 앞날만 기다리고 있었다.

그러나 승진은 라이벌인 총무과장(박호산)에게 돌아가고 딸은 연락이 두절되면서 완벽한 인생에 균열이 발생한다. 시름에 빠져있는 그녀는 우연히 플라멩코를 접하게 된다.

강직하게 살아왔던 국희는 정장 구두 대신 댄싱 슈즈를 신고 서툰 몸짓으로 박자에 몸을 맡긴다. 그리고 본인의 삶과 정반대되는 자유로움의 플라멩코에 점점 빠져들게 된다.

이번 작품을 보며 부모와 자식 간, 그리고 직장 내 갈등을 춤을 매개로 하여 풀어가는 과정이 인상 깊었지만 무엇보다 플라멩코에 대한 매력을 한껏 느낄 수 있는 영화였다. 빠른 템포에 맞춰 전신을 격렬하게 사용해 한 시간만 관련 동작을 소화해도 웬만한 유산소 운동을 하는 것과 같은 효과를 낼 수 있을 것 같았다.

여기에 더해 플라멩코를 추는 배우들의 무릎 관절 건강이 우려되기도 했다. 실제 염혜란 배우는 한 매체와의 인터뷰에서 “무릎이 안 좋아 초반에 플라멩코를 배울 때 선생님께 엄살을 부렸다”는 에피소드를 전하기도 했다. 플라멩코는 굽이 높은 댄싱 슈즈를 신고 쉴 새 없이 발을 구른다. 해당 동작은 무릎 관절에 부담을 증가시킨다.

특히 플라멩코의 급격한 방향 전환, 갑작스러운 점프 동작 등은 ‘무릎 반월상 연골판’ 손상을 일으킬 수 있다. 해당 질환은 무릎 관절 내에서 체중을 분산시키는 반월상 연골판이 강한 회전력(Torsion)이나 비정상적인 비틀림을 받으면서 발생한다.

증상은 무릎을 굽힐 때 통증이 나타나며 무릎 주변에 부기(부종)가 나타난다. 무릎은 일상생활 중 움직임이 많고 체중을 지탱하는 주요 관절인 만큼 상태가 빠르게 악화된다. 또한 연골의 손상 범위가 넓어질수록 퇴행성 변화가 촉진돼 관절염으로도 이어질 수 있어 통증 초기, 적절한 치료가 중요하다.

반월상 연골판 손상 치료법은 다양하지만 한의치료가 좋은 선택지가 될 수 있다. 한의학에서는 반월상 연골 손상 치료를 위해 침∙약침, 한약 처방 등 한의통합치료를 실시한다. 특히 침 치료는 혈액순환이 원활해지도록 도와 무릎 근육과 인대의 경직을 이완시키고 관절 기능을 향상시킨다. 아울러 통증이 심각한 경우 연골 보호 및 항염 효과가 입증된 신바로 약침이나 중성 어혈 약침 등을 활용하면 빠른 진통 효과를 기대할 수 있다.

무릎 질환에 대한 침 치료 효과는 여러 연구 논문을 통해 과학적으로도 입증됐다. 그중 자생한방병원 척추관절연구소가 SCI(E)급 국제학술지 ‘최신의학연구(Frontiers in Medicine)’에 발표한 연구 결과를 보면, 침 치료를 받은 무릎 질환자군의 수술률은 침 치료를 받지 않은 대조군보다 수술 위험률이 약 70% 감소하는 것으로 나타났다.

댄스스포츠는 전신 운동으로 몸 건강 유지는 물론, 스트레스 해소에도 도움이 되는 활동이다. 다만 앞서 언급한 관절에 무리가 가지 않도록 자신의 신체 능력에 맞게 운동을 하는 것이 중요하다. 춤이나 운동 전 항상 충분한 스트레칭으로 관절과 근육을 풀어주는 것을 잊지 말고, 통증 발현이 지속된다면 정확한 진단과 치료를 받는 것이 바람직하다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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