더보이즈, 원헌드레드에 계약해지 통보…소속사 “수용 불가”

그룹 더보이즈(THE BOYZ)의 멤버 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭 9명이 소속사 원헌드레드레이블과의 전속계약을 1년 3개월 만에 해지하고 법적 대응에 나섰다.

19일 법무법인 율촌에 따르면 이들은 소속사의 중대한 계약 위반과 신뢰 관계 훼손을 이유로 지난달 10일 전속계약 해지를 통보했다.

율촌 측은 소속사가 2025년 7월 이후 정산금을 지급하지 않았고, 정산 근거 자료 열람 요청에도 정당한 사유 없이 응하지 않았다고 밝혔다. 또한 스태프 비용 체불 등 매니지먼트 업무 방기를 해지 사유로 제시했다.

이에 반해 원헌드레드 측은 계약 해지를 수용할 수 없다는 입장이다. 소속사는 11명 전원의 완전체 활동을 전제로 거액의 계약금을 지급했지만, 일부 멤버의 논란과 탈퇴로 정상적인 팀 활동이 어렵다고 주장했다. 차량 및 연습실 지원은 정상적으로 이루어졌으며, 숙소 보증금 유용 의혹은 명백한 허위라고 반박했다.

더보이즈 9인은 이번 분쟁 속에서도 팬과의 약속을 위해 오는 4월 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 예정된 콘서트 등 기확정 스케줄은 그대로 이행할 예정이다. 한편 멤버 뉴는 멤버들과 협의 끝에 현 소속사에 잔류하며 전속계약을 유지하기로 결정했다.

더보이즈는 2017년 12월 12인조로 데뷔했으며, 2019년 활이 탈퇴하면서 11인조가 됐다. 작년에는 주학년이 사생활 논란으로 퇴출되며 10인 체제가 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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