“광화문 공연, 문화유산 장소성 활용해야…정부 조직화 노력 필요” [BTS가 다시 여는 K-컬처]

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 18일 서울 종로구 세종문화회관 계단을 찾은 외국인 팬들이 BTS 랩핑 앞에서 사진을 찍고 있다. [사진=뉴시스]

오늘날 K-팝 스타들은 단순한 음악을 넘어 문화 전반을 아우르는 K-컬처의 새 얼굴로 자리매김했다. 음악 콘텐츠의 흥행을 넘어 도시 공간과 문화유산과의 협업까지 확장되며 한국 문화의 대외적인 이미지를 입체적으로 재구축한다는 점에서 의미가 더욱 크다.

김헌식 대중문화평론가 겸 중원대학교 사회과학대 특임교수는 19일 “과거에는 사극과 같은 드라마가 해외에서 화제가 됐을 때 우리 전통문화가 주목받았다”며 “이후 BTS가 ‘아이돌’, ‘대취타’ 등으로 한국 전통문화를 그려냈고 블랙핑크도 한복 스타일의 의상을 입으면서 우리 문화유산을 활용하기 시작했다. 여기에 더해 지난해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 덕분에 한국 전통문화에 대한 관심이 많아졌다”고 분석했다. 다만 “그동안엔 장소성이 부족했다. 콘텐츠 안에서만 공유되고 방문 동기 등에 의미부여를 하기엔 부족했다”고 덧붙였다.

그 한계를 방탄소년단이 돌파했다. 김 평론가는 “BTS가 광화문이라는 장소성을 전면에 내세우면서 외국인들이 ‘저곳에 가고 싶다’는 생각을 갖게 됐다”며 관광·경제 효과를 기대했다. 특히 Z세대의 자발적 확산이 핵심이다. 김 평론가는 “청소년기의 문화적 몰입은 평생 간다. 지금 한국 문화에 관심을 갖는 젊은 세대가 성장해 의사결정권자가 되면 잠재적 파급력은 엄청나다”며 “그들이 자발적인 홍보대사 역할을 하면 우리나라로서는 굉장히 고무적이다”라고 밝혔다.

K-팝 스타를 매개로 한 K-컬처가 일시적 유행으로 소모되지 않고 문화 자산으로 축적되기 위해선 정부의 체계적인 뒷받침이 필요하다. 김 평론가는 “기획사가 나뉘어 있기 때문에 단합이 안 된다. 정부가 이들의 콘텐츠를 통합적으로 체험할 수 있는 곳을 만들거나 조직화를 해줄 필요가 있다”며 “BTS의 광화문 공연은 단발성이지만 주기적으로 전통문화유산의 장소성을 활용하도록 지원해야 한다. 국립중앙박물관이나 한옥마을에서 공연하고 이를 생중계하면 동기 부여가 되고 계속 선순환이 될 것”이라고 정부 역할의 중요성을 짚었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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