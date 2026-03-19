BTS가 걸어온길, 그리고 10년 동반자 아미의 유대감 [BTS가 다시 여는 K-컬처]

2021년 빌보드뮤직어워즈에서 4관왕을 차지한 방탄소년단. 사진=AP/뉴시스

글로벌 팝 시장에서 독보적인 성과를 구축해 온 방탄소년단인 만큼 전 세계 아미(팬덤명)의 기대감이 크게 높아지고 있다.

방탄소년단은 지난 10여년간 K-팝 역사를 새롭게 써 온 아티스트다. 2013년 데뷔 후 꾸준히 성장해 온 이들은 세계 주요 음악 시장에서 굵직한 기록을 남기며 압도적인 존재감을 구축했다. 데뷔와 동시에 신인상을 휩쓸었고, 2015년 발매한 미니 3집 ‘화양연화 pt.1’을 계기로 해외의 주목을 받기 시작했다. 이듬해 발매한 ‘화양연화 pt.2’로는 미국 빌보드 메인 앨범차트 빌보드200에 처음 진입하는 쾌거를 이뤘다.

이후 이들의 행보는 K-팝 역사와 표준을 새로 썼다. ‘봄날’·‘DNA’·‘아이돌’ 등의 히트곡을 잇따라 쏟아내며 2018년 정규 3집으로 K-팝 최초 빌보드200 1위를 차지했고, 2020년 ‘다이너마이트’로 꿈의 차트로 불리는 빌보드 메인 싱글 차트 핫100 정상에 올랐다. ‘라이프 고즈 온’(Life Goes On)은 한국어 노래로는 빌보드 차트 62년 역사상 최초로 핫100 1위에 올랐다.

‘버터’(Butter)·‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance) 등 방탄소년단은 핫100에서 통산 6곡을 정상에 올렸다. 그룹뿐 아니라 멤버 지민과 정국은 각각 솔로곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)와 ‘세븐’(Seven)으로 핫100 1위를 기록했다.

2021년에는 아시아 아티스트 최초로 미국 3대 대중음악 시상식인 아메리칸 뮤직 어워즈에서 대상을 받았고, 까다롭기로 유명한 그래미 어워즈에서는 한국 대중음악 사상 최초로 3년 연속 후보로 오르는 이정표를 남기며 전 세계적인 영향력을 공고히 했다.

방탄소년단은 K-팝은 서구 시장에서 통할 수 없다는 편견을 보란 듯이 깨고 도약한 그룹이다. 이같은 성과를 바탕으로 UN 총회 연설, 최연소 화관문화훈장 수훈, 미국 백악관 예방 등의 폭넓은 행보로 한국 대중문화사에 뚜렷한 족적을 남겼다.

굵직한 기록을 남긴 방탄소년단의 컴백을 앞두면서 전 세계 팬덤의 관심은 폭발적이다. 컴백 발표 직후 미국 연예 매체 버라이어티는 “팬들은 단순히 겨울의 끝을 기다리는 것이 아니라 다가올 봄을 꿈꾸고 있다”며 전 세계 아미의 반응을 전했다.

단순히 컴백에 환호하는 것이 아니라 방탄소년단의 새 챕터를 함께 할 수 있다는 연대감도 돋보인다. 팬들은 “빌보드 1위, 투어 규모보다 중요한 건 멤버 일곱 명이 같은 무대에 선다는 사실”, “이번 컴백은 성적보다 ‘함께 나이 먹을 수 있다는 확신’을 주는 순간” 등 성과보다 멤버들과의 유대에 더 무게를 두고 있다. 방탄소년단과 아미가 10여년간 쌓아온 신뢰가 서로의 삶을 지탱하는 동반자적 관계로 진화했음을 보여준다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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