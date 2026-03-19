‘D-2’ 전 세계가 지켜보는 광화문 대한민국의 안전망 시험대

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방탄소년단(BTS)의 컴백 행사를 앞두고 대한민국 심장부인 광화문 광장이 전 세계의 이목이 집중되는 치안 및 안전 관리의 시험대에 오른다. 정부와 서울시는 대규모 인파 밀집에 대비해 역대 최대 수준의 소방력과 행정 인력을 투입하며 만반의 준비를 마쳤다.

서울시는 지난 18일 ‘제5차 방탄소년단 컴백행사 부시장단 점검회의’를 열고 인파 관리 대책을 최종 확정했다. 행사 당일 오전 10시부터 상황 종료 시까지 세종문화회관 4층에는 서울시, 국무조정실, 행정안전부, 경찰, 소방 등 주요 기관 책임자가 참여하는 관계기관 통합 현장본부(CP)가 설치된다.

본부장은 김성보 서울시 행정2부시장이 맡으며 현장에서 신속한 의사 결정을 내린다. 사고 우려 시 행사 중단 권고 등 비상조치를 시행하며, 상황 악화 시에는 즉각 재난안전대책본부로 전환해 대응한다.

안전 관리를 위해 투입되는 인력은 총 8200여 명에 달한다. 서울시와 자치구, 소방 인력 3400여 명과 주최 측인 하이브 인력 4800여 명이 실시간으로 밀집도를 점검한다. 또한 통신 장애에 대비해 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 98대를 현장에 배부해 비상 연락 체계를 강화했다.

소방재난본부는 소방차 102대와 인력 803명을 투입하는 역대 최대 규모의 안전 대책을 세웠다. 특히 국가소방동원령을 통해 타 시·도 구급차 20대를 추가 배치했으며, 행사장 인접 7개 소방서장이 현장에서 지휘봉을 잡는다.

응급 환자 발생에 대비해 세종대왕 동상, 이순신 동상, 서울도시건축전시관 등 3곳에 현장진료소를 운영하며, 중증 환자 이송을 위한 이동형 중환자실(SMICU)도 대한민국역사박물관 일대에 배치된다. 주최 측인 하이브 역시 별도로 11개의 의료 부스를 운영해 안전 사고에 대응할 방침이다.

방탄소년단(BTS) 공연 관련 현장 점검에 나선 박정보 서울경찰청장이 18일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 경찰특공대의 안티드론차량에 대한 설명을 듣고 있다.

법무부는 외국인 관광객 급증에 대비해 21일부터 인천국제공항에 특별 입국심사 대책을 가동한다. 심사관의 조기 출근과 연장 근무를 통해 대기 시간을 단축하고, 혼잡 시간대에는 가용 인력을 총동원해 병목 현상을 최소화할 계획이다.

공항부터 숙박까지 빈틈없는 입국 및 환경 정비도 마쳤다. 종로구는 광화문 일대 공사장과 노후 건축물에 대한 대규모 점검을 실시 중이다. 20일부터 안전요원을 배치해 보도 위 노숙 대기 상황에 대응하며, 행사 후에는 140여 명의 인력을 투입해 가로 환경을 정비한다. 특히 최근 발생한 화재 사고와 관련해 관내 캡슐형 숙박업소 62곳을 포함한 5800여 개 숙박시설에 대한 소방 안전 및 요금 점검도 완료했다.

글로벌 팬들을 위한 배려도 강화된다. 서울시는 누리집과 가이드북을 통해 최대 7개 언어로 안전 유의사항을 안내하며, 120 다산콜재단과 대중교통 안내 방송에도 다국어 상담 및 통역 인력을 배치했다.

이재명 대통령은 18일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “관계 부처와 유관 기관이 합심해 만반의 준비를 하고 있다”며 “우리 국민께서도 서로를 배려하는 성숙한 시민의식을 보여주시길 바란다”고 당부했다. 아울러 시장 질서를 어지럽히는 암표 거래에 대한 철저한 신고도 요청했다.

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에서 무대 준비가 진행되고 있다. 2026.03.19. xconfind@newsis.com

정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 “준비한 안전대책이 현장에서 제대로 작동하는지 면밀히 점검하고 있다”며 “단 한 분도 다치지 않고 축제를 즐길 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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