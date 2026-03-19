EASL 정상 향해…4강 출전하는 류큐·우츠노미야·알바크·타오위안의 포부

사진=최서진 기자

우승까지 단 두 걸음 남았다. 동아시아슈퍼리그(EASL) 4강에 오른 팀들이 주먹을 꽉 쥐고 정상을 바라본다.

EASL은 19일 마카오 스튜디오시티 볼룸에서 4강 기자회견을 진행했다. 1경기 류큐 골든 킹스-우츠노미야 브렉스, 2경기 알바크 도쿄(이상 일본)-타오위안 파우이안 파일럿츠(대만) 감독과 대표 선수가 참석해 우승을 향한 포부를 다졌다.

기자회견에 앞서 헨리 케린스 EASL CEO는 “마카오에 다시 돌아온 것에 기쁘다. 지난 시즌에도 마카오에서 탁월한 시설과 열정적인 팬들과 함께한 좋은 기억이 있다”며 “아시아의 로컬 영웅들을 조명하며, 아시아의 강팀들을 모아 경기를 주최하면서 이 지역의 농구 발전이 EASL의 목적”이라고 기자회견의 문을 열었다.

우츠노미야는 지난 시즌 B.리그 챔피언결정전에서 류큐를 꺾어 왕좌에 올랐다. 이번엔 마카오로 무대를 옮겨 다시 맞붙는다. 지코 코로넬 우츠노미야 감독은 “이번 시즌은 새로운 목표로 임하고 있다. 매치업도 새롭게 준비하고 있다”고 전했다.

다이 오케타니 류큐 감독은 “지난 시즌보다 EASL에 참가한 팀들의 수준이 높아졌다. 아시아 전반적인 농구 수준이 높아진 것 같다”며 “팀이 하나가 돼서 더 좋은 성적 낼 수 있도록 하겠다”고 힘줘 말했다.

EASL에 참가하는 팀들은 각 리그의 일정과 병행하며 빡빡한 일정을 소화해야 한다. 알바크의 카이 테이브스는 “B리그와 천왕컵, EASL 일정을 소화하는 건 힘든 일정”이라면서도 “팀이 노력해서 여기까지 왔다. 우승이 목표”라고 주먹을 꽉 쥐었다.

지난 시즌 EASL 챔피언결정전에서 고배를 마시며 준우승에 그쳤던 타오위안도 의지를 불태운다. 루춘샹은 “다시 마카오에 와 영광”이라면서 “지난 시즌에 후회를 많이 했다. 이번에는 놓쳤던 기회를 꼭 잡겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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