[SW인터뷰] 다시 돌아가는 고효준의 현역 시계 “리그 역사에 한 번은”

사진=울산웨일즈 제공

“한 번쯤은 KBO리그에 제 이름을 새겨보고 싶어요.”

이달 초쯤이다. 좌완 투수 고효준(43)은 한 통의 전화를 받았다. 발신지는 울산웨일즈였다. 최기문 수석코치는 “울산으로 올 생각이 있느냐. 오라”고 제안했다. 장원진 감독 역시 “왔으면 좋겠다”고 관심을 드러냈다. 끝이 아니다. 며칠 뒤 김동진 단장에게서도 연락이 왔다. 고민을 거듭했다. 나아가고자 하는 방향과 얼마나 일치하는 지 생각해야 했다. 도전을 외쳤다. 지난 18일 계약서에 사인했다. 고효준의 현역 시계가 또 한 걸음 움직이는 순간이었다.

울산이 고효준을 콕 집은 이유는 무엇일까. 첫 번째는 풍부한 경험이다. 고효준은 2002년 롯데 유니폼을 입고 프로에 첫 발을 내디뎠다. 이후 SK(SSG 전신), KIA, 롯데, LG, SSG 등을 거쳤다. 지난해까지 총 646경기서 911이닝을 소화, 49승55패 65홀드 4세이브 등을 기록했다. 프로야구 최초의 시민구단인 울산은 이제 막 출발선 위에 섰다. 고효준과 같은 베테랑이 필요하다. 불펜 뎁스를 강화하는 동시에, 젊은 투수들의 멘토 역할까지 해주길 기대하고 있다.

사진=울산웨일즈 제공

시련 앞에 굴복하지 않는다. 프로 생활하는 동안 방출통보를 받은 기억만 다섯 차례다. 포기하지 않았다. 고효준의 발자취는 그 자체만으로 진한 메시지를 전달한다. 고효준은 “초등학교 3학년 때 야구를 시작했다. 현실적으로 내가 여기까지 도전할 거라 생각 못한 사람들이 많을 것이다. 나조차도 그랬다”면서 “후배들, 나아가 야구선수를 꿈꾸는 이들에게 할 수 있다는 걸 보여주고 싶었다. 인식을 바꾸는 동안 한국야구도 많이 발전하지 않겠나”라고 끄덕였다.

고효준이 바라보는 곳은 송진우다. 송진우가 가지고 있는 리그 역대 최고령 등판 기록(43세7개월7일)을 겨냥한다. 고효준은 1983년 2월8일생으로, 9월15일 이후 1군 무대에 등판하면 새 발자취를 남길 수 있다. 고효준은 “송진우 선배님은 고등학교 선배님이시기도 하다”고 운을 뗀 뒤 “내가 굵게 가는 스타일은 아니지 않나. 선배님처럼 오래 하고 싶다는 생각을 많이 했다. 성공하더라도 후배들이 깨겠지만, 한 번쯤은 내 이름을 기록에 새겼으면 한다”고 전했다.

사진=울산웨일즈 제공

울산은 아직 2군 팀이다. 단, 시즌 중 언제든 KBO리그 1군 구단으로 이적할 수 있다. 기회의 장을 삼고자 한다. 고효준은 “어느 경기에 나가든 맘속으로는 1군 경기라 생각하고 임할 것이다. 내가 가진 것들을 더 많은 팬 분들에게 보여드리고 싶다. 울산 팬 분들에게도 ‘이 선수 영입 잘했구나’ ‘이 선수 덕분에 많은 도움이 되는구나’ 얘기를 들을 수 있게끔 열심히 하겠다”면서 “울산이 하나의 시작점이 돼 목표를 이룰 수 있었으면 좋겠다”고 고개를 끄덕였다.

언제나 그랬듯 자신감은 충만하다. 겨우내 열심히 몸을 만들었다. 고효준은 “웨이트 트레이닝 센터, 아카데미 등에서 계속 공을 던지고 있었다. 60~70% 정도 되는 것 같다”고 설명했다. 계약서를 작성한 후 곧바로 캐치볼도 시작했다. 고효준은 “느낌이 괜찮더라. 4월 초면 본격적으로 공을 던질 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 이어 “어떻게 보면 인생 자체가 야구 같다. 절반 이상을 쏟아 부었는데, 정말 야구를 좋아하지 않으면 못했을 듯하다”고 껄껄 웃었다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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