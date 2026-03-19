니케, 신규 스토리 이벤트 ‘2X2 LOVE’ 업데이트

레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 승리로 향하는 소녀들의 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’에서 신규 SSR 니케 ‘아르카나 : 포츈 메이트’와 신규 스토리 이벤트 등 다채로운 콘텐츠를 업데이트한다고 19일 밝혔다.

먼저 오는 4월 9일까지 수수께끼의 미소녀 전학생으로 변신한 아르카나 : 포츈 메이트를 특수 모집을 통해 만나볼 수 있다.

아르카나 : 포츈 메이트는 작열 코드 SSR 화력형 니케로 전투 시 공격 횟수에 따라 자신과 샷건을 사용하는 아군의 공격 능력을 강화한다.

이와 함께 추가되는 스토리 이벤트 ‘2X2 LOVE’에서는 미미르 부속 고등학교의 인식 개선 프로젝트에 참여하게 된 지휘관과 그를 돕기 위해 합류한 아르카나, 프리바티의 청춘 가득한 학교 생활 이야기가 펼쳐진다.

스토리 이벤트 최초 진입 시 새로운 2X2 LOVE 스토리 애니메이션을 감상할 수 있으며, 미니게임에는 유저의 선택에 따라 이야기의 결말이 달라지는 연애 시뮬레이션 요소를 도입해 색다른 재미를 선사한다.

또한 ‘프리바티 - 샤프 레슨’, ‘베스티 : 택티컬 업 - 퓨어 비기너’, ‘바이퍼 - 펑키 스트리트’, ‘소라 - 스프링 플라이트’, ‘클레이 - 치얼 업 트레이닝’ 등 신규 한정 코스튬 5종을 선보인다.

아울러 보스 콘텐츠에 재정비 기능이 추가된다. 전투 중 일시정지 시 재정비 기능을 사용할 수 있으며, 재정비 모드에서 남은 전투 횟수, 보스 속성 등 정보를 확인 후 팀 세팅을 변경해 즉시 재도전이 가능하다.

특히 재정비 모드로 전환해도 남은 전투 횟수가 차감되지 않아 요격전, 솔로 레이드, 솔로 레이드 뮤지엄, 유니온 레이드 전투 편의성이 개선된다.

이밖에 캠페인 필드의 챕터 리스트 UI도 개선되어 각 챕터에 남아 있는 콘텐츠 확인은 물론 완료 여부도 보다 쉽게 파악할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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