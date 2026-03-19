롤링홀 ‘CMYK 2026’ 개최…우승자는 서머소닉 무대 오른다

음악의 성지 ‘롤링홀’이 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니와 함께 파격적인 혜택을 내걸고 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘CMYK 2026’을 개최한다.

‘ROLLINGHALL ROOKIE DISCOVERY: CMYK’ 프로젝트는 2022년부터 시작하여 올해로 5회차를 맞이하는 롤링홀 자체 프로그램이며 신인 뮤지션 선발하여 온·오프라인 페스티벌 무대와 공연 개최 및 라이브 클립 영상 제작 등의 혜택을 지원해온 신인 뮤지션들에게는 등용문으로 자리 잡은 롤링홀만의 신인 뮤지션 인큐베이팅 시스템이다.

이번 ‘CMYK 2026’은 롤링홀과 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니와의 협업을 통해 기존 규모를 대폭 확장하여 국내를 넘어 글로벌 무대로 도약할 차세대 아티스트를 발굴하여 우승자에게는 일본 최대 규모의 음악 페스티벌인 ‘서머소닉(SUMMER SONIC) 2026’ 무대에 오를 수 있는 파격적인 기회가 주어진다.

또한 우승팀에게는 파라다이스 뮤직 랩을 통한 음반 제작 및 매니지먼트 지원과 롤링홀이 주최하는 ‘사운드플래닛페스티벌’ 출연 및 롤링홀 단독 공연 개최 등 아티스트로서 성장할 수 있는 실질적인 인프라가 제공된다.

롤링홀 김천성 대표는 “롤링홀과 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니가 만나 한층 진화된 경연 모델을 선보이게 됐다. 단순히 1등을 가리는 대회를 넘어서 우승팀에게 서머소닉 출연이라는 글로벌 데뷔 기회를 제공함으로써 아티스트의 자생력을 키우는 든든한 조력자가 되겠다”고 포부를 밝혔다.

‘CMYK 2026’은 장르에 상관없이 독창적인 음악 세계를 가진 뮤지션이라면 누구나 지원 가능하다. 1차 서류 및 음원 심사를 거쳐 선정된 팀들은 파라다이스시티에서 열리는 본선 라이브 무대에서 치열한 경합을 벌일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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