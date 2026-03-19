롤, ‘쉬바나’ 확 바꼈다…‘전장의 사냥개’ 스킨 시리즈 공개

라이엇 게임즈가 19일 PC MOBA(다중사용자 온라인 전투 아레나) 게임 리그 오브 레전드(LoL) 2026 시즌1 액트2의 26.06 패치를 진행했다.

리그 오브 레전드는 이번 패치를 시작으로 핵심 콘텐츠를 순차적으로 선보인다.

먼저 플레이어는 시각적 효과와 게임 플레이를 업데이트한 새로운 쉬바나를 만날 수 있다. 기본 지속 효과 ‘미늘갑옷’은 적 챔피언, 대형 미니언, 대형 몬스터 처치 관여에 따라 방어력·마법 저항력이 증가하며, ‘지옥불 방패(W)’는 사용 시 보호막을 얻고 ‘용암 분출(E)’은 인간 형상일 때도 적을 둔화시킨다. 또한 궁극기 ‘용의 강림’은 브레스를 뿜어 광역 피해와 공포를 걸도록 개편됐다.

라이엇 게임즈 에드 자오(Ed Zao) 프로덕트 매니저는 “플레이어를 만족시키는 것이 가장 큰 목표였다”며 “다양한 피드백을 전해주신 분들께 진심으로 감사드린다”고 전했다.

신규 스킨 시리즈 ‘전장의 사냥개’도 선보인다. 전장의 사냥개 워윅, 전장의 사냥개 세나, 전장의 사냥개 나피리 등이 출시되며, 전장의 사냥개 세나 및 관련 번들 판매 수익 일부는 퍼스트 스탠드 토너먼트(First Stand Tournament)를 맞아 LoL e스포츠 구단에 분배된다.

한편 LoL은 테스트 서버(PBE)를 통해 만우절 기념 특별 콘텐츠를 공개했다. 플레이어는 오늘부터 PBE 서버에서 프라이드 치킨 킹 스웨인, 배불뚝이 켄치, 퍼그 조련사 세주아니, 깜짝 파티 벡스, 거품 파티 블리츠크랭크, 프레스티지 구두쇠 모데카이저 등 신규 스킨을 즐길 수 있다. 만우절 기념 콘텐츠는 26.07 패치를 통해 본 서버에 업데이트될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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