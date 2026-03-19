“이정후·김혜성·김하성.오타니 한번에 직관”… 교원투어, MLB 패키지 출시(feat.유희관)

‘유희관 해설위원과 함께하는 버킷리스트 투어’ 패키지 이미지. 교원투어 제공

코리안 메이저리거 이정후 김혜성 김하성에 슈퍼스타 오타니 쇼헤이까지 볼 수 있는 기회!

교원투어 여행이지가 메이저리그 경기 관람과 로스앤젤레스(LA) 여행을 동시에 즐길 수 있는 패키지 상품을 출시했다고 19일 밝혔다. 지난해 월드시리즈 챔피언이자 김혜성, 오타니 쇼헤이(일본)의 소속팀 LA다저스 홈경기 3경기를 유희관 해설위원과 동행하며 직접 관람할 수 있다.

4박 6일 일정의 이번 상품은 5월 9일 출발해 이튿날 다저스타디움에서 열리는 LA 다저스-애틀랜타 브레이브스전, 11~12일 LA 다저스-샌프란시스코 자이언츠 2연전을 직관할 수 있다.

우선 LA-애틀란타전은 오타니, 김혜성의 플레이를 볼 수 있는 것에 더해 애틀란타의 한국인 선수 김하성의 복귀전이 될 수도 있어 주목된다. 메이저리그 홈페이지 MLB.com은 최근 김하성이 애틀란타의 스프링 트레이닝에 합류했다고 전했다.

지난 1월 오른쪽 중지 힘줄 파열로 수술을 한 김하성의 예상 복귀 시점은 5월 혹은 6월로 알려졌다. 회복이 빠를 경우 이번 상품을 통해 김하성의 플레이를 두 눈에 담을 수 있는 것.

또 다른 매치인 LA-SF전은 메이저리그를 대표하는 라이벌전이자 SF 소속의 이정후와 김혜성의 ‘코리안더비’ 및 오타니와 ‘미니 한일전’이 펼쳐진다는 측면에서 시선이 모인다.

아울러 이번 상품은 프로야구 선수 출신 유희관 해설위원이 동행한다는 점이 특징이다. 재치 있는 입담과 깊이 있는 분석으로 야구 팬들의 많은 사랑을 받고 있는 유 해설위원이 호스트로 참여해 메이저리그 직관의 재미를 더할 예정이다.

또한 이번 패키지는 MLB 직관 외에도 산타모니카 비치, 할리우드 명예의 거리, 그리피스 천문대, 유니버셜 스튜디오 할리우드, 게티 센터, 파머스 마켓, 더 그로브 등 현지 관광 일정도 알차게 구성됐다.

교원투어 관계자는 “앞으로도 스포츠와 여행을 결합한 차별화한 구성의 상품으로 직관여행 시장 공략을 본격화할 것”이라고 말했다.

한편 교원그룹은 지난 1월 김혜성, 초록우산 어린이재단과 사회공헌 협약을 체결한 바 있다. 협약에 따라 김혜성이 정규 시즌 경기에서 홈런·안타·도루를 기록하면, 교원그룹 계열사 상품이 유소년 야구 꿈나무 지원을 위한 기부 물품으로 적립된다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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