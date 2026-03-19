김민주, 첫사랑 그 자체…‘샤이닝’ 과몰입 유발

김민주의 다채로운 매력이 첫사랑의 추억을 제대로 소환했다.

매회 애틋한 감성으로 시청자들의 마음을 적시고 있는 JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’에서 모은아 캐릭터의 싱그러운 청춘부터 성숙한 얼굴까지 변화무쌍하게 그려내고 있는 김민주가 모두를 빠져들게 만들고 있다.

극 중 모은아는 매사에 열정으로 가득하면서도 당차고 꿈 많은 열아홉만의 풋풋한 에너지로 등장부터 시선을 사로잡았다. 이런 모은아의 순수하면서도 따뜻한 매력은 김민주의 해사한 미소와 섬세하고 차분한 표현력으로 완성돼 어디서도 볼 수 없었던 특별한 첫사랑 캐릭터를 탄생시켰다.

남다른 존재감을 자랑하는 김민주 표 모은아 캐릭터의 진가는 사랑에 빠진 순간 더욱 빛났다. 여름 방학 동안 함께 도서관에서 자습을 하던 전학생 연태서(박진영 분)와 점점 가까워지는 과정이 누구나 마음 한편에 품고 있을 법한 첫사랑의 감성을 건드린 것. 특히 연태서와 아무렇지 않게 대화를 나누다 자연스럽게 좋아하는 마음을 전한 모은아의 훅 들어온 고백은 특유의 당돌함이 돋보였다.

또한 고백에 답을 하지 않은 연태서 앞에서도 주눅 들지 않는가 하면 물론 자신을 피한다고 투정을 부리는 모은아 캐릭터의 거침없는 직진력은 김민주의 순수한 에너지로 보다 사랑스럽게 그려졌다. 우여곡절 끝에 마음이 통한 연태서와 사귀기 시작한 뒤로는 서툴지만 귀여운 첫 연애의 순간들을 리얼하게 보여주며 설렘 지수를 높이기도 했다.

그러나 그 속에서도 본인이 가진 아픔과 불확실한 미래로 인해 흔들릴 때는 또 다른 분위기를 자아냈다. 우울증을 앓던 아빠 모선규(김태훈 분)가 걱정돼 패닉에 휩싸이는 것은 물론 대학 진학 후에도 계속해 갈피를 잡지 못하고 방황하는 등 불안한 청춘의 단면을 세밀하게 표현하며 눈길을 사로잡았다. 이후 찾게 된 호텔리어의 꿈을 향해 열의를 다하던 것도 잠시 연태서와 이별을 맞게 되면서 홀로 바다를 바라보며 눈물을 흘리는 모습은 모은아의 복잡미묘한 감정을 고스란히 드러내 안타까움을 더했다.

그로부터 10년의 시간이 흐른 뒤 서울을 찾은 모은아는 우연히 지하철에서 기관사가 된 연태서를 발견했다. 김민주는 세월의 흐름에 따라 한층 어른스러워진 모은아의 눈빛과 함께 운명처럼 다시 마주하게 된 연태서와의 아릿한 재회를 더 절절하게 담아내며 애틋함을 폭발시켜 보는 이들의 가슴을 울렸다.

이렇듯 김민주는 자신만의 색깔로 캐릭터의 여러 가지 면면을 세밀하게 조명하며 과몰입을 불러일으키고 있다. 순수하고 꾸밈없는 열정부터 아련한 첫사랑 로맨스까지 무궁무진한 매력으로 서사를 더욱 풍성하게 이끌고 있는 만큼 앞으로 김민주가 선보일 연기에 기대가 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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