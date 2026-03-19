WoW, ‘한밤’ 첫 번째 시즌 시작…자선 애완동물 프로그램 진행

월드 오브 워크래프트 한밤 1시즌 공격대 - 공허첨탑

블리자드 엔터테인먼트는 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)의 최신 확장팩 월드 오브 워크래프트:한밤(Midnight)의 첫 번째 시즌을 시작했다고 19일 밝혔다.

오늘부터 공격대가 본격 시작, 공허첨탑에서는 일반, 영웅 및 공격대 찾기 첫 번째 지구가 개방되며, 꿈의 균열에서는 단일 우두머리 공격대 찾기가 개방된다. 이외에도 시즌 영웅 및 신화 0 던전, 8레벨 이상의 구렁 및 풍요로운 구렁, 사냥감 악몽 난이도, 플레이어 간 전투(PVP) 1시즌 등 다양한 시즌 콘텐츠를 경험할 수 있다.

오는 26일부터는 공허첨탑 및 꿈의 균열 공격대의 신화 난이도는 물론, 새로운 구렁인 어둠길이 개방되며, 신화+ 쐐기돌 던전에도 도전할 수 있다. 4월2일에는 마지막 신규 공격대인 쿠엘다나스 진격로의 일반, 영웅, 신화 난이도가 개방되며, 신규 구렁 무리해 광장이 추가된다.

자선 애완동물 프로그램 - 루푸스 꾸러미

이와 더불어 한밤 확장팩 1 시즌 출시와 함께 특별한 파트너십으로 국제 주거 복지 비영리단체인 해비타트 포 휴머니티(Habitat for Humanity)를 지원하는 2026 월드 오브 워크래프트 자선 애완동물 프로그램이 시작된다.

오늘부터 루푸스 꾸러미를 구매해 부지런한 건축가이자 열정 넘치고 재주 많은 강아지 루푸스를 한밤 및 월드 오브 워크래프트 클래식 서버에서 만나볼 수 있다. 이번 꾸러미에는 특별히 바닥 염색이 가능한 4가지 양식의 강아지 집, 밥그릇, 2가지 변형을 가진 침대를 얻을 수 있다.

블리자드 엔터테인먼트는 오늘부터 오는 5월13일까지 루푸스 꾸러미 디지털 판매 수익의 100%를 해비타트 포 휴머니티에 기부할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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