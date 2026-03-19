“신분 상승 좀 할게요” 아이유♥변우석 결혼 도전…‘대군부인’ 티저 공개

‘21세기 대군부인’ 아이유의 위대한 계획이 시작된다.

MBC 새 금토드라마 21세기 대군부인 제작진은 신분 빼고 다 가진 여자 성희주(아이유 분) 티저 영상을 19일 공개했다.

공개된 티저 영상에는 온 나라를 떠들썩하게 할 성희주의 파격적인 결혼 계획이 담겨 있다. 미모와 지성, 능력까지 모두 갖췄지만 평민에 서출이라는 신분으로 인해 늘 사람들의 입방아에 오르내리던 성희주는 제 수준에 맞는 결혼 상대를 찾던 중 왕족 이안대군(변우석 분)과 혼인하겠다는 기발한 생각을 하게 된다.

그러나 이안대군과 혼인하여 신분 상승 하겠다는 성희주의 도발적인 아이디어는 주변 사람들의 반발에 부딪힌다. 수석 비서인 도혜정(이연 분)은 물론 성희주의 친한 학교 선배인 국무총리 민정우(노상현 분)도 염려를 표하지만 성희주는 되려 “왜 안 되냐”며 의지를 불태운다.

이안대군의 혼인을 위해서는 내각의 승인이 반드시 필요하기에 성희주는 절친한 학교 선배이자 총리인 민정우를 공략한다. 하지만 “오빠가 승인해줘, 내 결혼”이라는 성희주의 부탁에도 민정우는 굳은 표정만 짓고 있어 험난한 여정이 예상된다.

한편 “신분 상승 좀 하려고요”라며 야망을 드러낸 성희주는 이안대군의 행보를 예의주시하며 그와 발을 맞추기 위해 노력한다. 성희주의 귀여운 직진에도 냉정하기만 하던 이안대군의 얼굴에 어느덧 조금씩 웃음꽃이 피는 가운데, “저도 미친 짓 좀 할까요?”라는 선전포고처럼 성희주가 모두의 예상을 깨고 이안대군과 결혼할 수 있을지 관심이 집중된다.

이처럼 21세기 대군부인은 성희주 티저 영상을 통해 결혼 상대는 물론 자신의 운명까지 직접 선택하는 캐슬뷰티 대표 성희주의 당찬 걸음을 기대하게 하고 있다. 때문에 건드리면 무는 여자 성희주가 건드리고 싶은 남자 이안대군을 만나 원하던 대로 신분 상승에 성공할 수 있을지 궁금해진다.

21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 21세기 대군부인은 오는 4월10일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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