윤종신, 라디오형 공연 온다…4월 전국투어 콘서트

가수 윤종신이 오는 4월 관객들의 소중한 순간을 노래한다.

윤종신은 오는 4월 25일~26일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 ‘2026 윤종신 전국투어 콘서트 <윤종신 그리고 나>’를 개최한다.

윤종신의 이번 전국투어 콘서트는 “당신의 이야기를 불러드립니다”라는 슬로건 아래, 관객들의 사연과 신청곡을 중심으로 하는 ‘라디오형 공연’으로 펼쳐진다. 데뷔 초부터 오랜 시간 라디오 DJ로 활약해온 윤종신은 이번 무대에서 다시 한번 라디오 DJ로 변신, 음악과 이야기가 만나는 특별한 무대를 완성한다.

특히, 지난 2025년 세계 최초 ‘취소 공연’을 선보인 윤종신은 수많은 팬들의 열렬한 응원에 힘입어 오는 4월 서울을 시작으로 전국투어를 예고한 가운데, 특유의 섬세한 감정선과 밀도 높은 라이브로 수많은 명곡들을 선보일 예정이다.

한편, 윤종신의 ‘2026 윤종신 전국투어 콘서트 <윤종신 그리고 나>’ 서울 공연 티켓은 오늘(19일) 오후 8시부터 NOL 티켓에서 예매가 시작된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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