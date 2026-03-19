이번 주말, 댕댕이와 ‘개리야스 맨투맨’ 커플룩 어때요?

반려견과 보호자가 커플룩으로 입을 수 있는 개리야스 맨투맨 사진. BYC 제공

오는 23일 ‘국제 강아지의 날’을 앞두고 BYC의 반려동물 의류 브랜드 개리야스가 사람과 반려견이 함께 입을 수 있는 커플 맨투맨을 19일 제안했다.

최근 반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸족이 증가하면서 반려견과 함께하는 라이프스타일이 하나의 문화로 자리 잡고 있다. 특히 반려견과 보호자가 같은 디자인의 의류를 맞춰 입는 ‘펫 커플룩’은 산책이나 나들이 아이템으로 손꼽힌다.

BYC 개리야스 맨투맨은 반려견 의류와 견주용 티셔츠를 동일한 디자인으로 구성해 함께 입었을 때 통일감 있는 스타일을 연출할 수 있다. 부드러운 면 소재로 제작해 반려견과 견주 모두 편안하게 착용할 수 있으며 활동성이 좋아 산책이나 야외 활동에도 적합하다.

또한 심플한 디자인과 귀여운 그래픽 포인트로 부담 없이 착용할 수 있으며, 반려견과 함께하는 일상 속 특별한 추억을 남길 수 있는 패션 아이템으로 활용하기 좋다.

BYC 관계자는 “국제 강아지의 날을 맞아 반려견과 견주가 함께 맞춰 입을 수 있는 개리야스 맨투맨”이라며 “앞으로도 반려동물과 함께하는 라이프스타일을 반영한 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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