‘훈훈함 터졌다’ SF9, 스페셜 앨범 ‘About Love’ 콘셉트 포토 최초 공개

그룹 SF9(에스에프나인)이 스페셜 앨범 콘셉트 포토를 최초 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 18일 공식 SNS 채널을 통해 SF9의 스페셜 앨범 ‘About Love’(어바웃 러브)의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다. 이번 콘셉트 포토는 오전 10시부터 오후 10시까지 하루의 시간대별로 단체 포토와 개인 포토가 순차적으로 공개돼 특별함을 더했다.

사진 속 SF9은 차분한 분위기 속 데뷔 10주년에 걸맞은 훈훈한 케미스트리를 자랑하며 시선을 사로잡는다. 특히 멤버들의 깊어진 감정선이 돋보이는 눈빛과 표정이 더해져 이번 앨범의 서사에 대한 궁금증을 자극한다.

약 1년 만에 SF9은 스페셜 앨범 ‘About Love’와 함께 돌아온다. 앞서 앨범에 수록된 7곡의 음원 일부와 각각 시간의 흐름이 느껴지는 분위기가 어우러진 트랙 티저를 공개하며 기대감을 한층 끌어올렸다. 이들은 이번 앨범을 통해 지난 10년의 길을 되짚어 보고, 그 길을 함께 걸어온 이들에 대한 감정을 다채로운 사랑의 언어로 표현할 전망이다.

한편 SF9의 스페셜 앨범 ‘About Love’는 오는 3월 25일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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