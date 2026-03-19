목 디스크와 거북·일자목, 방치하면 어깨 통증까지… 치료와 수술 기준은

스마트폰과 컴퓨터 사용이 일상화되면서 목 통증과 어깨 통증을 호소하는 사람들이 크게 늘고 있다. 과거에는 목 디스크가 중장년층에서 주로 나타나는 퇴행성 질환으로 여겨졌지만, 최근에는 장시간 모니터를 보는 직장인이나 스마트기기를 자주 사용하는 젊은 층에서도 흔하게 발생하고 있다.

특히 고개를 앞으로 내민 자세가 반복되면 경추의 정상적인 C자 곡선이 무너지고 일자목이나 거북목으로 변형되기 쉬운데, 이러한 상태를 방치할 경우 목 디스크로 이어질 가능성이 높다.

목 디스크는 의학적으로 ‘경추 추간판 탈출증’이라 불리는 질환으로, 목뼈 사이의 디스크가 탈출하거나 변형되면서 신경을 압박해 통증을 유발한다. 장시간 고개를 숙인 자세가 반복되면 경추에 가해지는 하중이 크게 증가한다.

가령 고개를 약 30도 숙일 경우 목에는 약 18kg 정도의 하중이 가해지고, 60도 이상 숙이면 25kg이 넘는 부담이 발생하는 것으로 알려져 있다. 이러한 부담이 지속되면 목 통증뿐 아니라 어깨 통증과 팔 저림 증상이 함께 나타날 수 있다.

목 디스크의 특징적인 증상은 어깨 통증과 팔 저림이다. 목에서 시작된 신경이 어깨와 팔, 손으로 이어지기 때문에 디스크가 신경을 압박하면 통증이 목에서 어깨와 팔까지 퍼지는 방사통이 나타날 수 있다.

디스크 위치에 따라 증상도 달라지는데 경추 4~5번 부위에 문제가 생기면 어깨 통증이나 엄지 손가락 저림이 나타날 수 있고, 경추 5~6번이나 6~7번에서는 어깨부터 팔, 손가락까지 이어지는 저림 증상이 나타나기도 한다. 심한 경우 팔 힘이 약해지거나 감각이 둔해지는 신경 증상이 동반될 수 있다.

목 디스크의 주요 원인은 잘못된 생활 습관이다. 스마트폰을 사용할 때 고개를 앞으로 내미는 자세나 컴퓨터 사용 시 목을 쭉 빼는 자세, 체형에 맞지 않는 높은 베개 사용 등이 대표적인 원인으로 꼽힌다. 특히 거북목이나 일자목 같은 체형 변형이 지속되면 경추의 균형이 무너지면서 디스크에 가해지는 압력이 커져 목 디스크로 진행될 수 있다.

목 디스크는 증상 정도에 따라 치료 방법이 달라진다. 초기 단계에서는 약물치료나 물리치료, 도수치료 등 보존적 치료만으로도 증상이 호전되는 경우가 많다. 그러나 통증이 지속되거나 신경 압박이 심해지는 경우에는 비수술 치료를 고려할 수 있다.

대표적인 비수술 치료로는 신경차단술과 신경성형술이 있다. 신경차단술은 통증을 유발하는 신경 주변에 약물을 주입해 염증과 부종을 줄여 통증을 완화하는 치료다. 신경성형술은 특수 카테터를 이용해 병변 부위에 약물을 주입하고 유착된 신경을 풀어주는 치료 방법이다.

비수술 치료로도 호전되지 않거나 신경 압박이 심한 경우에는 수술적 치료가 필요할 수 있다. 최근에는 절개 범위를 최소화한 양방향 척추내시경 수술이 목 디스크 치료 방법으로 활용되고 있다. 두 개의 작은 통로를 통해 내시경과 수술 기구를 삽입해 신경을 압박하는 디스크를 제거하는 방식으로, 근육 손상이 적고 회복이 비교적 빠른 편이다.

목 디스크 치료 후에는 생활 습관 관리가 중요하다. 장시간 같은 자세를 유지하기보다 틈틈이 목과 어깨를 풀어주는 스트레칭을 하는 것이 도움이 된다. 또한 모니터는 눈높이에 맞춰 사용하고 스마트폰을 사용할 때도 고개를 지나치게 숙이지 않는 것이 좋다. 취침 시에는 경추의 자연스러운 곡선을 유지할 수 있는 높이의 베개를 사용하는 것이 바람직하다.

서울바른세상병원 신경외과 전문의 양희석 원장은 “목 디스크는 단순한 목 통증으로 시작되지만 어깨 통증이나 팔 저림으로 이어지는 경우가 많다”며 “초기에 정확한 진단을 받고 비수술 치료를 진행하면 수술 없이도 호전되는 경우가 많기 때문에 통증이나 저림 증상이 지속된다면 전문의 진료를 통해 상태를 확인해야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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