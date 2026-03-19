'신이랑 법률사무소' 이솜, 카리스마부터 러블리까지

'신이랑 법률사무소' 이솜의 다채로운 모먼트가 포착됐다.

19일 매니지먼트mmm은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 에이스 변호사 한나현 역을 연기하고 있는 이솜의 포스터 촬영 비하인드를 공개했다.

공개된 사진 속 이솜은 각기 다른 콘셉트에 맞게 다양한 면모를 선보이고 있다. 먼저 각 잡힌 슈트를 입고 도도하면서도 차가운 얼굴을 드러내고 있는 컷에서는 그녀의 당당한 자신감이 느껴진다. 승소에 목숨 건 냉혈 변호사인 만큼, 단단한 카리스마로 시선을 사로잡는다.

두 번째 컷에 담긴 이솜의 모습에서는 왠지 모를 슬픔이 보인다. 모든 게 빈틈없이 완벽하기에 감정을 잘 드러내지 않을 거라 생각했지만, 그녀의 눈망울에는 아픈 상처와 사연이 녹아있어 한나현의 지난 서사에 대한 궁금증을 자극한다.

또 다른 컷에는 한나현 본체 이솜의 사랑스러운 매력이 고스란히 담겨 있다. 촬영 중 카메라를 발견하자 포즈를 취하며 수줍게 웃어 보이던 그녀의 미소는 주변의 분위기를 환하게 만들며 보는 이들까지 웃음 짓게 해 현장의 사기를 끌어 올렸다는 후문이다.

한편, 이솜의 에이스 변호사 변신, SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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