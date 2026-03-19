이정후, ‘투수’ 오타니 상대 볼넷 출루… 중견수 김혜성은 안타

사진=AP/뉴시스

‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국 메이저리그(MLB) 시범경기서 투수로 등판한 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 상대로 볼넷을 얻어내며 출루 행진을 이어갔다. 김혜성(다저스)은 교체 출전해 왼손 투수에 맞서 안타를 뽑아내며 달라진 모습을 예고했다.

이정후는 19일 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백 랜치서 열린 2026 MLB 시범경기 다저스전에서 1번타자 겸 우익수로 선발 출전, 2타수 무안타 1볼넷을 기록했다.

앞서 월드베이스볼클래식(WBC) 일정을 마친 뒤 소속팀에서 소화한 두 번째 경기다. 연속 안타 기록을 이어가진 못했지만, 볼넷으로 걸어 나가면서 출전했던 시범경기 6경기 모두 연속 출루다. 시범경기 타율은 0.375, 출루율은 0.444다. 이 기간 타율 0.375(16타수 6안타), OPS(출루율+장타율) 1.007이다.

이정후는 이날 다저스 선발 투수로 나선 오타니와 두 차례 맞붙었다. 1회 첫 타석에서는 2구째 높게 들어온 시속 97마일(약 156.1㎞) 직구를 쳐 중견수 뜬공으로 물러났다. 3회 두 번째 맞대결에서는 침착하게 볼넷을 골라냈다. 2사 주자 없는 상황에서 스플리터 2개, 스위퍼, 직구(이상 1개)를 그대로 지켜본 뒤 출루했다.

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바뀐 투수와 상대한 5회에선 내야 땅볼에 머물렀다. 이정후는 5회 2사 1루에서 에드가르도 엔리케스를 상대로 초구를 때려 1루수 땅볼 아웃됐다. 이후 수비에서 교체돼 이날 경기를 마무리했다.

김혜성도 존재감을 보였다. 5회 수비부터 중견수로 교체 투입됐다. 첫 타석인 6회 왼손 투수 조이 루케시 상대로 안타를 기록했다. 볼카운트 0-2로 몰린 상황서 커브를 쳐 안타를 만들었다.

8회 두 번째 타석에서는 유격수 땅볼로 물러났다. 이날 2타수 1안타를 기록했다. 시범경기 타율은 8경기서 0.435(23타수 10안타)로 올라갔다.

한편 오타니는 시범경기 첫 등판에서 4⅓이닝 동안 61구를 던져 1피안타 2볼넷 4탈삼진 무실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 다저스는 샌프란시스코를 5-1로 꺾었다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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