‘기세 탄’ 소노 vs ‘주춤’ KCC… 외나무다리서 이정현-허훈 맞대결

사진=KBL 제공

한 계단이라도 순위를 더 끌어올리기 위한 경쟁이 뜨겁다. 남자프로농구(KBL) 공동 5위 소노와 KCC가 19일 경기도 고양 소노 아레나에서 정규리그 최종장인 6라운드 경기로 맞붙는다.

핵심 포인트는 상대 에이스를 어떻게 묶어내느냐에 달렸다. 즉, 이정현(소노)과 허훈(KCC)의 봉쇄 여부가 서로에게 있어 승부의 분수령이 될 전망이다.

소노와 KCC는 나란히 24승23패를 기록 중이다. 정규리그 7경기를 남겨둔 가운데 플레이오프(PO) 진출을 굳히는 동시에 더 높은 순위를 차지하기 위한 막판 스퍼트에 몰두하고 있다.

KBL은 정규리그 1, 2위가 4강 PO에 직행하고, 3~6위가 6강 PO에서 맞붙는 구조다. 4위와 5위, 3위와 6위가 각각 대결해 승리한 팀이 1, 2위와 4강 PO를 치른다. 후자의 경우 순위표서 무려 3계단 차이다. 이 때문에 대진표의 유불리 측면에서 끝까지 5, 6위 경쟁이 치열할 것이라는 분석도 뒤따른다.

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일단 당장의 맞대결부터 물러설 수 없다. 이정현과 허훈이 양 팀의 공격을 이끌며 코트 위를 누빌 것으로 점쳐진다. 이정현은 경기당 18.7점으로 토종 선수 득점 1위(전체 5위)다. 올 시즌 KCC 상대로 강한 면모를 자랑했다. 5경기서 평균 23.6점을 마크했을 정도다.

KCC에선 올 시즌 평균 14.9점을 올리고 있는 허훈이 균열을 내고자 한다. 경기당 어시스트 6.9개를 수확, 이 부문 1위를 달리는 중이다. 최근 뜨거운 감각도 주목할 만하다. 3월 5경기에 출전, 평균 34분35초를 소화해 23.8점을 퍼부었다.

김도수 tvN SPORTS 해설위원 역시 에이스 제어가 양 팀의 관건이라고 콕 집었다. 그러면서도 양 팀의 엇갈린 최근 분위기에도 주목했다. 기세를 이어가려는 소노와 분위기 반전을 노리는 KCC의 맞대결이라는 설명이다.

실제로 최근 흐름은 대조적이다. 소노는 구단 최다 7연승을 달리며 공동 5위까지 치고 올라왔다. 평균 득점 78.8점(최다 5위), 실점 76.3점(최소 4위)으로 공수 균형도 안정적인 편이다. 창단 첫 ‘봄 농구’를 향한 기대가 점점 커지고 있다.

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불과 두 달 전만 해도 상황은 달랐다. 소노는 4라운드 한때 8위까지 내려앉았고, 1~4라운드 성적도 14승22패에 그쳤다. 그러나 5라운드 들어 분위기가 완전히 바뀌었다. 18일 기준 5, 6라운드 성적은 10승1패(승률 90.9%). SK(8승3패·72.7%)를 제치고 같은 기간 리그 최고 승률을 기록 중이다.

완전히 달라졌다. 김 위원은 “소노는 현재 가장 기세가 좋은 팀”이라며 “연승을 타면서 선수들의 자신감도 상당히 올라와 있다”고 평가했다. 이어 “누가 지금의 소노를 4라운드까지의 팀으로 보고 있을까. 상대 입장에서 긴장할 수밖에 없다. 어느 팀이 상대하더라도 굉장히 디테일하게 준비해야 할 팀이 됐다”고 덧붙였다.

강한 주전 의존도 및 뎁스는 소노의 아킬레스건으로 봤다. “이 페이스로 끝까지 내달릴 수 있을지 지켜봐야 한다”고 덧붙였다.

KCC는 시즌 전 허훈, 허웅, 송교창, 최준용으로 이어지는 ‘슈퍼팀’ 전력으로 화제를 모았지만 부상 변수에 시달렸다. 완전체 전력을 좀처럼 가동하지 못한 것. 6라운드 첫 두 경기에선 정관장(86-91), 현대모비스(74-85)에 잇따라 패했다.

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공격력만 놓고 보면 의심의 여지가 없다. KCC는 올 시즌 평균 82.7점으로 10개 구단 중 득점 1위다. 달갑지 않은 기록들도 함께한다. 턴오버는 경기당 13.1개로 리그서 가장 많다. 또 얻은 만큼, 그 이상으로 내주고 있다. 경기당 83.9점을 내주며 삼성과 함께 최다 실점 공동 1위에 머무르는 중이다.

KCC의 수비 효율(DEFRTG·100번의 수비 기회당 허용 기대 실점)은 116.7로 리그에서 가장 높다. 스틸(5.7개)과 디플렉션(4.1개)에선 리그 최하위다. 디플렉션은 슛 시도가 아닌 상황에서 공격자의 패스 등을 굴절시키는 수비 동작을 뜻한다.

크게 이기다가도 크게 무너질 수 있는 ‘도깨비’ 같은 팀이다. 경기력을 쉽게 예측하기 어렵다. 이 점에 고개를 끄덕인 김 위원은 “분위기만 보면 소노의 우세를 점치는 시선이 많겠지만 KCC 역시 언제든 터질 수 있는 팀”이라며 “허훈이 중심을 잡고 부상에서 돌아온 선수들이 정상 컨디션을 찾는다면 분명 큰 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 내다봤다.

기세를 탄 소노를 넘으려면 떨어진 수비 집중력을 보완해야 한다. “KCC는 흐름이 좋을 때도 수비 전환이 늦어지는 장면이 종종 나온다”는 김 위원은 “하루종일 공격에만 치중할 순 없다. 특히 수비 조직력을 갖춘 소노와 맞붙는 만큼 KCC도 수비를 향한 의지를 더 불태울 필요가 있다”고 설명했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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