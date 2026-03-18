김원훈·엄지윤, '장기연애' 결실…'4월1일' 결혼식 예고

코미디언 김원훈과 엄지윤이 유튜브 채널 '숏박스'의 대표 콘텐츠 '장기연애' 시리즈의 마침표를 찍는다.

김원훈은 18일 자신의 소셜 미디어에 "연인에서 부부로, 15년간의 소중한 사랑을 이어오다 그 결실을 맺어 2026년 4월1일 새로운 출발을 하게 됐다"며 청첩장 이미지를 공개했다.

공개된 청첩장에는 '사월의 첫 번째 날, 오후 네 시, 서울특별시 강남구 웨딩홀'이라는 구체적인 일시와 장소가 명시됐다. 김원훈은 "신혼여행에 예산을 너무 많이 써서 식대 보증인원을 150명밖에 하지 못했다"며 하객 신청 링크를 안내하는 등 현실감 넘치는 설정을 덧붙였다.

해당 소식은 만우절을 겨냥한 '숏박스'의 대형 프로젝트로 확인됐다. 김원훈은 지난 2022년 이미 비연예인과 결혼한 기혼자이며, 엄지윤 역시 해당 게시물에 "전 불참이요"라는 댓글을 남겨 유쾌한 상황극임을 시사했다.

'숏박스' 측은 이번 행사가 시리즈의 피날레를 기념하는 오프라인 콘텐츠 촬영임을 밝혔다.

제작진은 "15년 서사가 마침내 결실을 맺었다"며 "역사적인 피날레의 순간을 실제 결혼식이라는 특별한 오프라인 무대로 옮겨, 구독자분들을 '진짜 하객'으로 모실 예정"이라고 전했다.

한편 조진세, 김원훈, 엄지윤이 운영하는 유튜브 채널 '숏박스'는 현재 구독자 약 382만 명을 보유하고 있다.

<뉴시스>

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