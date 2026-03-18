20점 차 패배·4강 진출 실패, 전희철 SK 감독 “완패한 경기”

사진=EASL 제공

쓰라린 대패, 깔끔하게 인정했다.

SK는 18일 마카오 탭 섹 멀티스포트 파빌리온에서 열린 동아시아슈퍼리그(EASL) 6강 타오위안 파우이안 파일럿츠(대만)과의 맞대결에서 69-89로 패배했다. 4강 진출에 실패했다.

체급 차가 느껴졌다. 타오위안은 대만 P리그+ 최강팀이다. 13승1패로 1위를 달리고 있다. 외국인선수에 귀화선수까지 있다. 코트 위에 외인이 3명이나 있는 셈이다. 더불어 높은 신장에 스피드, 3점슛까지 장착했다. 그레엄 트레번이 19점 6리바운드, 브라운 알렉이 16점 9리바운드로 활약했다. 자밀 워니(18점)-대릴 먼로(10점12리바운드) 둘로는 역부족이었다.

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전희철 SK 감독은 “상대가 강팀이라고 파악을 했는데, 오늘 전체적인 모든 면에서 상대가 저희 팀보다 준비했다. 우리가 완패한 경기라고 인정한다”고 말했다.

전 감독은 전날 훈련서 알빈 톨렌티노의 공격이 중요하다고 강조했다. 톨렌티노는 교체로 출전해 18점을 몰아쳤다. 그를 보기 위해 경기장을 찾은 필리핀 팬들도 많았다. 그는 “(필리핀 팬들을 만나는 것) 기대하고 있었다. EASL이 다양한 국가에서 열리기 때문에, 필리핀 팬들이 여러 국가에 살고 있다는 사실을 알았다. 응원에 늘 감사하다”고 전했다.

이날 7점 2리바운드를 기록한 에디 다니엘은 대만의 루 춘샹 수비를 맡았다. 그는 “국가대표기도 하고 능력이 좋은 선수”라며 “최대한 열심히 막아보려고 했다. 내가 잘 못 막아서 아쉬운 부분도 있지만 최선을 다했다”고 말했다.

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KBL에선 다음 시즌부터 2, 3쿼터에 외국인 선수 동시 기용이 가능하다. EASL과 같은 환경이 되니 도움이 될 터. 전 감독은 “KBL은 용병 1명이 뛰고 있기 때문에, 짧은 시간에 두 명 호흡 맞추기 어려움 있다. 내년부터는 2, 3쿼터 두 명씩 플레이 할 수 있기 때문에 그런 시간적인 부분을 조금 도움이 많이 될 것 같다”고 설명했다.

압박과 트랜지션, 전 감독이 뽑은 보완점이다. 그는 “확실히 전체적으로 모든 리그가 압박과 트랜지션 많이 올리고 있는데, 저희 팀이 될지 다른 팀이 될지 모르지만 KBL 팀들도 그런 걸 많이 성장시킬 필요가 있을 것 같다”고 말했다. 다니엘도 “감독님 말씀하신 대로 트랜지션 강한 압박 좀 더 익숙해져야 할 것 같다. 내년엔 용병 두 명이 한꺼번에 뛰니까 그런 면에서 나아질 것 같다”고 고개를 끄덕였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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