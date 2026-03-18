프로야구 평균 연봉 ‘역대 최고’ 1억7536만원…연봉킹은 ‘42억원’ 양의지

두산 포수 양의지. 사진=뉴시스

2026시즌 프로야구선수 평균 연봉이 1억7536만원으로 집계됐다. 1982년 KBO리그 출범 이후 역대 최고 기록이다. 더불어 연봉 1위 선수는 올해 42억원을 마크한 포수 양의지(두산)다.

한국야구위원회(KBO)는 18일 올해 KBO리그에 소속된 선수(신인, 외국인, 아시아쿼터 선수 제외) 529명의 평균 연봉을 밝혔다. 지난해 평균 1억 6071만원보다 9.1% 상승한 금액에 해당한다.

이 가운데 양의지는 연봉이 16억원에서 42억원으로 26억원 인상되며, 역대 KBO리그 최고 연봉 상승액을 기록했다. 2022년 외야수 한유섬(SSG)이 1억8000만원에서 24억원으로 인상되며 기록한 22억2000만원을 뛰어넘었다.

양의지는 2026년 등록 선수 중 가장 높은 연봉을 받는 선수이기도 하다. 동시에 21년 차 최고 연봉이었던 내야수 최정(SSG·2025년)의 17억원 기록도 경신했다.

KT 투수 고영표. 사진=뉴시스

야수 부문에서는 양의지에 이어 최정(22억원), 내야수 오지환(LG·14억원)이 올해 연봉 상위 3위권을 형성했다.

투수 부문에서는 고영표(KT·26억원), 박세웅(롯데), 류현진(한화·이상 21억원)이 연봉 상위 3명으로 집계됐다. 구단별 최고 연봉 선수는 투수가 6명(LG, 한화, 삼성, NC, KT, 롯데), 야수가 3명(SSG, 두산, 키움)으로 나타났다. KIA는 양현종과 나성범이 공동 1위를 기록했다.

투수 구창모(NC)는 연봉이 1억원에서 9억원으로 인상, 지난해 대비 800%의 연봉 인상률을 기록했다. 이는 2026년 최고 인상률이다. 또한 구창모의 800% 인상률은 역대 KBO리그 연봉 인상률 2위에 해당한다. 1위는 2022년 한유섬이 기록한 1,233.3%다.

베테랑 외야수 최형우(삼성)는 KBO 리그 역대 최초로 25년 차 연봉을 기록한 선수가 됐다. 자연스럽게 이번 시즌 그의 연봉 4억원은 역대 25년 차 최고 연봉 기록이 됐다. 종전까지 최장 기록은 24년 차 연봉이었다. 24년 차 역대 최고 연봉 기록 역시 최형우가 보유하고 있다.

KIA 투수 제임스 네일. 사진=뉴시스

올해 외국인 투수 연봉 1위는 투수 제임스 네일(KIA)이 차지했다. 180만 달러의 연봉으로 외국인 선수 연봉(계약금 포함) 1위에 올랐다. 이어 투수 아리엘 후라도와 내야수 르윈 디아즈(이상 삼성)가 각각 160만 달러와 150만 달러로 2, 3위에 자리했다.

한편, 30명의 외국인 선수 중 미국 국적 선수가 20명으로 가장 많았으며, 베네수엘라가 5명, 도미니카공화국이 3명, 쿠바와 파나마가 각각 1명씩 등록됐다.

또한 올 시즌부터 첫 선을 보이는 아시아쿼터 선수들의 연봉도 집계됐다. 투수 라클란 웰스(LG), 타케다 쇼타(SSG), 타무라 이치로(두산)가 나란히 20만 달러씩 받으면서 아시아쿼터 선수 연봉(계약금 포함) 공동 1위에 올랐다. 아시아쿼터 선수는 총 10명으로, 일본 국적이 7명, 호주가 2명, 대만이 1명 등록됐다.

SSG는 지난해에 이어 올해도 선수단 연봉 총액과 평균 연봉에서 모두 1위를 기록했다. SSG는 총액 124억7000만원으로 10개 구단 가운데 유일하게 120억원을 넘겼다. 평균 연봉 역시 2억783만원으로 가장 높았다. 이 밖에도 두산(2억776만원), LG(2억94만원)까지 포함해 총 3개 구단이 평균 연봉 2억원을 넘겼다.

평균 연봉 인상률은 LG가 가장 높았다. LG는 1억4465만원에서 2억94만원으로 오르며 38.9%의 인상률을 기록했다. 두산은 1억5079만원에서 2억776만원으로 상승, 37.8%의 인상률을 작성했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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