‘대만 최강팀’ 벽 높았다…SK, EASL 6강서 타오위안에 69-89 패

사진=EASL 제공

동아시아슈퍼리그(EASL)에 나선 프로농구 SK의 여정이 6강에서 마무리됐다.

SK는 18일 마카오 탭 섹 멀티스포트 파빌리온에서 열린 대회 6강 타오위안 파우이안 파일럿츠(대만)과의 맞대결에서 69-89로 패배했다. 4강 진출에 실패했다.

체급 차가 느껴졌다. 타오위안은 대만 P리그+ 최강팀이다. 13승1패로 1위를 달리고 있다. SK와 달리 외국인선수에 귀화선수까지 있다. 코트 위에 외인이 3명이나 있는 셈이다. 신장도 압도적으로 높았다. 200cm가 넘는 선수만 5명, 이중 2명은 각각 216(브라운 알렉), 211cm(아르티노 윌리엄)였다. 여기에 스피드, 3점슛 모두 장착했다.

공격도 수비도 둘 다 쉽지 않았다. SK는 오재현-에디 다니엘-안영준-대릴 먼로-자밀 워니로 출발했다. 초반부터 타오위안의 공세가 매서웠다. 3점슛, 골밑, 속공 가리지 않고 득점을 올렸다. SK는 다니엘의 3점슛, 오재현의 연속 득점으로 응수했다. 교체 출전한 알빈 톨렌티노도 3점슛을 꽂았다. 하지만 쿠안 타요우에게 연속 득점을 허용하며 14-21로 뒤진 채 1쿼터를 마쳤다.

사진=EASL 제공

2쿼터 초반은 더 어려웠다. 골밑, 중거리슛 다양한 루트로 브라운과 트레번 그레엄에게 실점했다. 먼로의 연속 중거리슛, 오재현의 3점슛으로 맞받아쳤다. 톨렌티노도 속공, 자유투, 점프슛으로 공격을 몰아쳤다. 하지만 타오위안이 점수를 쌓는 속도를 따라가지 못했다. 전반을 32-44로 마쳤다.

후반 들어 격차는 더 커졌다. 타오위안 국내선수들의 화력도 만만치 않았다. SK는 타 요우, 루 춘샹에게 외곽슛을 허용하는 등 흔들렸다. 오재현과 톨렌티노의 외곽슛으로 맞서봤으나 점수는 20점 차(52-72)로 벌어졌다. 따라잡기는 역부족이었다. SK는 이민서, 김형빈 등 영건들을 투입하며 경기를 마무리했다.

타오위안에선 그레엄이 19점 6리바운드, 브라운이 16점 9리바운드로 활약했다. SK는 톨렌티노와 워니가 각각 18점씩 기록했고, 먼로도 더블더블(10점12리바운드)로 분투했으나 승리에 닿지 못했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]