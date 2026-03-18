고효준의 현역 시계는 멈추지 않는다…울산 웨일즈 입단

사진=울산 웨일즈 제공

베테랑 왼손 투수 고효준이 울산 웨일즈서 선수 생활을 이어간다.

프로야구 최초의 시민 구단인 울산은 18일 고효준 영입소식을 전했다. 풍부한 경험과 노하우를 갖춘 자원인 만큼 불펜 운영에 안정감을 더해주는 것은 물론, 젊은 투수진의 멘토 역할까지도 해줄 것으로 기대된다.

고효준은 2002 신인드래프트 2차 1라운드(전체 6순위)로 롯데 유니폼을 입었다. 이후 SK(SSG 전신), KIA, 롯데, LG, SSG, 두산 등을 거쳤다. KBO리그 통산 646경기서 49승55패 65홀드 4세이브 평균자책점 5.31을 마크했다. 지난 시즌엔 두산서 45경기에 등판해 2승1패 9홀드 평균자책점 6.86을 기록했다. 이후 방출됐다.

현역 최고령 등판에 도전한다. 현재 송진우가 가지고 있는 기록으로, 43세7개월7일이다. 올해 9월15일 이후 1군 무대에 등판한다면, 이 기록을 넘어설 수 있다. 다만, 이 기록은 1군 기준이다.

고효준은 “다시 한 번 마운드에 설 기회를 준 울산 구단에 감사하다"며 "베테랑으로서 책임감을 갖고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

울산은 20일 울산 문수구장에서 롯데와 퓨처스(2군)리그 개막전을 치른다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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