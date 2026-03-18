펫 동반 카페 찾은 식약처장… “현장 애로사항 개선하겠다”

오유경 식약처장이 반려동물 동반 음식점 현장 간담회에서 발언하고 있다. 식품의약품안전처 제공

“소상공인은 예방접종 증명서 확인에 애로가 있다는 점에 충분히 공감한다. 편의성을 높일 수 있는 방법 등을 검토하겠다.”

오유경 식품의약품안전처장이 18일 서울 양재천 인근의 반려동물 동반 카페 ‘알로하 터틀’에서 반려동물 동반 음식점 운영자, 운영 희망자, 온라인 커뮤니티 운영자 등을 만난 소통 간담회에서 이 같이 말했다.

이번 간담회는 반려동물 동반 출입 음식점 제도와 관련해 현장에서 느끼는 애로사항을 식약처가 직접 청취하는 자리였다. 간담회에서 제시된 의견은 향후 반려동물 동반출입 음식점 관련 정책에 적극 반영할 계획이다.

이날 예방접종 확인 방법, 식탁 간 거리에 대한 보다 명확한 규정 등이 건의됐고, 제도와 관련해 온라인 커뮤니티 등에서 제기된 오해에 대한 사실 등 다양한 내용이 논의됐다.

오 처장은 가장 큰 애로사항으로 꼽힌 예방접종에 대한 개선 방안 외에도 “식탁 간 거리 제한 기준이 불분명하다고 느끼는 부분에 대해서는 직접 현장을 확인해 이동금지 장치의 종류나 사례에 맞춰 적용할 수 있는 알기 쉬운 사례를 사진으로 제시해 현장에서 보다 손쉽게 적용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

아울러 식약처는 제도 시행 초기인 점을 감안해 영업자가 제도를 안정적으로 운영할 수 있도록 지방정부와 지속적으로 협력하는 동시에 건의된 애로사항이 해소될 수 있도록 소상공인과 계속 소통하며 현장의 어려움을 해결한다는 방침이다.

오유경 식약처장이 반려동물 동반 음식점에서 현장 간담회를 가지고 있다. 식품의약품안전처 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

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