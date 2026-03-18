“닭발 먹는데 이렇게 예뻐?” 이채연, 오프숄더 입고 ‘와구와구’ 반전 먹방

이채연이 탄산음료를 광고하며 매운 음식을 먹고 있다. 사진 출처=이채연 인스타그램 계정

가수 이채연이 매콤한 음식을 맛있게 먹는 사진을 공개했다.

18일 이채연은 자신의 인스타그램 계정에 “와구와구 맵파민 충전 완료”라는 글과 함께 매운 음식과 탄산음료를 즐기는 사진들을 올렸다.

화이트 바탕에 도트 패턴이 들어간 오프숄더 스타일 긴 소매 상의는 어깨 라인을 강조하면서 여성스러운 매력을 더했다. 높게 묶은 포니테일 머리에서 잔머리가 자연스럽게 내려와 활동적이면서도 귀여운 느낌을 준다. 광고를 위해 착용한 초록색 앞치마도 패션 아이템으로 느껴진다. 키치하면서도 장난기 가득한 힙한 분위기가 가득하다. 특히 온라인 밈을 따라 하거나 앞치마를 스카프, 두건처럼 활용한 모습이 눈에 띈다. 유쾌하면서도 엉뚱한 매력이 발랄하다.

이채연이 탄산음료를 광고하며 매운 음식을 먹고 있다. 사진 출처=이채연 인스타그램 계정

팬들은 댓글로 “먹는 모습이 너무 예쁘고 귀여워 설렌다”, “닭발 여신”, “귀엽고 이쁘고 다 하네”라며 애정을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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