SSG, 이마트24 트렌드랩 성수점에 체험형 팝업존 오픈

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 2026시즌 개막을 맞아 18일부터 4월16일까지 한 달간 ‘이마트24 트렌드랩 성수’에서 이마트24와 손잡고 스포츠 팬덤을 겨냥한 체험형 브랜드 팝업존을 선보인다.

이번 공간은 야구장이라는 한정된 공간을 넘어 팬들이 일상에서 SSG의 브랜드 가치를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 복합 문화형 공간인 이마트24 트렌드랩 성수점과의 협업을 통해 다채로운 즐길 거리를 제공한다.

팝업존에서는 팬들의 전 연령대를 아우르는 인기 어패럴 제품인 ‘인천군 아노락’을 비롯해 마스코트 랜디 키링 등 총 50종의 다양한 구단 굿즈를 상시 만나볼 수 있다. 특히 키링 등 굿즈 20종은 카카오페이머니, 네이버페이포인트&머니, 토스머니&계좌 등 간편 결제 수단으로 결제 시 30% 할인 혜택이 적용되어 팬들의 구매 편의를 높였다.

방문객을 위한 참여형 이벤트도 다양하게 마련됐다. 팝업존 방문 인증샷을 SNS에 업로드하거나 굿즈 구매 후 이마트24 모바일 앱 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 추첨을 통해 선수 사인 용품 등 스페셜 경품을 증정한다. 또한 현장 방문객에게는 구단 IP를 활용한 스티커를, 굿즈 구매 고객에게는 선착순으로 포토카드를 무료 배포해 즐거움을 더했다.

아울러 SSG는 이번 팝업존을 통해 일부 한정판 어센틱 상품을 함께 선보인다. 판매 수익금의 일부를 보육원 퇴소 후 사회에 첫발을 내딛는 ‘자립준비청년’들에게 기부해 상생의 의미를 더할 계획이다.

SSG는 이번 성수동 팝업존을 시작으로 온오프라인의 경계를 허무는 차별화된 팬 서비스를 위해 이마트, 스타벅스, SSG닷컴, 신세계푸드 등 그룹사와 함께 다양한 협업을 이어나갈 예정이다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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