[오늘의 연예 Pick] “50억 기부 끝 아니다” BTS 슈가, 이번엔 소아청소년 치료서 ‘공동 저자’ 변신 → 나띠, ‘한줌 허리’ 드러낸 파격 로우라이즈…역대급 핫걸 → ‘천만 배우’ 박지훈, ‘약한영웅’도 역주행…드라마 배우 평판 1위 → 박민영 사랑하면 죽는다?…‘세이렌’ 위하준, 교통사고로 혼절 → 신기루, 17일 모친상 비보

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◆ “50억 기부 끝 아니다” BTS 슈가, 이번엔 소아청소년 치료서 ‘공동 저자’ 변신

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 슈가(민윤기)가 음악 기반 사회성 치료 매뉴얼 ‘마인드 프로그램’ 공동 저자로 이름을 올렸다.

18일 뉴시스에 따르면 슈가는 소아청소년정신과 분야 권위자로 세브란스 어린이병원 민윤기치료센터 소장을 맡은 천근아 교수가 대표 저자를 맡아 전날 출간된 이 책이 만들어지는데 적극 참여했다. 천 교수는 매뉴얼 서문에서 “그가 보여 준 참여는 음악이 가진 힘을 누구보다 잘 이해하는 예술가로서의 감각과, 사회적 약자에게 공감하고 책임을 나누고자 하는 진정성에서 비롯된 것”이라며 “이 책은 그의 이름을 빼놓고는 이야기할 수 없으며, 그의 기여야말로 본 프로그램이 현실화되는 데 결정적”이라고 전했다.

세브란스병원은 지난해 9월 제중관 1층에 민윤기치료센터를 열었다. 민윤기치료센터는 같은 해 6월 슈가가 세브란스 어린이병원에 기부한 50억원의 기금을 바탕으로 세워졌다. 슈가는 또한 재작년 하반기부터 작년 상반기까지 천 교수와 같이 자폐스펙트럼장애 아이들을 만나며 기타 연주를 비롯해 음악 봉사를 진행했다.

이를 토대로 천 교수와 공동으로 음악을 치료에 접목한 사회성 집단 프로그램 ‘마인드(MIND)’를 개발해 세계 대학병원 최초의 예술 융합형 치료·자립 시스템을 구축했다. 슈가가 기획 단계부터 적극적으로 아이디어를 내고 봉사활동에 참여한 것으로 알려졌다.

◆ 나띠, ‘한줌 허리’ 드러낸 파격 로우라이즈…역대급 핫걸

나띠가 화보를 촬영하며 다양한 포즈를 선보였다. 사진 출처=나띠 인스타그램 계정

그룹 ‘키스 오브 라이프(KISS OF LIFE)’ 멤버 나띠가 화보 촬영 현장을 공개했다.

18일 나띠는 자신의 인스타그램 계정에 하트와 반창고 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 나띠는 빈티지한 워싱이 들어간 데님 크롭 톱으로 캐주얼하고 탄탄한 실루엣을 강조했다. 넉넉한 핏의 블랙 레더 팬츠는 무게감 있고 힙한 분위기를 연출한다. 특히 바지 위로 살짝 올라온 화려한 비즈 장식의 이너가 단조로울 수 있는 룩에 화려한 포인트를 더하는 동시에 로우 라이즈 스타일의 정점을 찍었다.

길게 내려온 실버 크로스 목걸이와 손가락을 감싸는 실버 아머 링, 팔꿈치까지 오는 블랙 레더 글로브가 강렬하고 전위적인 느낌을 더한다.

마지막으로 바지의 볼륨감과 대비되는 날렵한 포인티드 토 부츠가 시크하게 분위기를 마무리한다. 뱅 헤어 스타일의 긴 생머리가 쿨한 이미지를 남기는 동시에 글로시한 립이 당당하고 자신감 넘치는 ‘배디(Baddie)’ 컨셉을 완성한다. 전체적으로 걸크러시 하면서 자유분방한 에너지가 느껴진다.

한편 나띠가 속한 키스오브라이프는 오는 4월 두 번째 싱글 ‘Who is she’를 발매한다.

◆ ‘천만 배우’ 박지훈, ‘약한영웅’도 역주행…드라마 배우 평판 1위

드라마 약한영웅 스틸컷. 웨이브 제공

영화 ‘왕과 사는 남자’의 주역 박지훈이 3월 드라마 배우 브랜드평판 1위에 올랐다.

한국기업평판연구소는 18일 이번 달 드라마 배우 브랜드평판 순위를 발표했다. 이는 지난 달 18일부터 한 달 간 방영한 드라마에 출연중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 9414만8890개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화한 수치다.

약한영웅 시즌2 박지훈. 넷플릭스 제공

드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 박지훈 브랜드는 브랜드평판지수 887만5752로 집계됐다. 넷플릭스와 웨이브를 통해 공개되고 있는 시리즈 ‘약한영웅’의 영향이다.

한국기업평판연구소 측은 “박지훈 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '역주행하다, 조명받다, 이례적이다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '약한 영웅, 연시은, 학교폭력'이 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 90.42%로 분석됐다”라고 분석했다.

넷플릭스 ‘레이디 두아’로 호흡한 배우 이준혁과 신혜선이 각각 2위와 3위를 차지했다. 이준혁은 브랜드평판지수 365만4437, 신혜선은 364만6031로 나타났다. 4위에는 ‘은애하는 도적님아’ 남주인공 문상민, 5위는 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 고윤정이 올랐다.

드라마 배우 브랜드평판 분석은 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표다. 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정한다.

◆ 박민영 사랑하면 죽는다?…‘세이렌’ 위하준, 교통사고로 혼절

‘세이렌’ 위하준이 박민영의 곁에 머무른 대가를 치르고 있다.

지난 17일 방송된 tvN 월화드라마 ‘세이렌’ 6회에서는 한설아(박민영)와 가깝게 지냈던 차우석(위하준)이 갑작스러운 사고로 정신을 잃으면서 ‘한설아를 사랑하는 남자는 죽는다’는 소문에 신빙성을 더했다.

이에 6회 시청률은 전국 가구 평균 4.4%, 최고 5.2%를, 수도권 가구 평균 4.2%, 최고 5.4%를 기록하며 6회 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국 및 수도권 기준 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

차우석은 ‘부모님을 죽였다’는 한설아의 자백을 듣고서도 여전히 한설아를 향한 믿음을 저버릴 수 없었다. 부모님도, 남자들도 모두 자신이 죽였다고 외치는 한설아의 말이 마치 숨겨진 진실을 알아달라는 도움 요청처럼 느껴졌기 때문.

특히 차우석은 한설아의 주변을 맴도는 정체 모를 남자와 함께 한설아가 다치기를 기다렸다는 듯 절묘한 타이밍에 나타난 백준범(김정현)을 보며 수상한 낌새를 채고 있었다. 그런 만큼 차우석은 한설아를 만나 자신이 목격한 것과 함께 걱정스러운 마음을 내비쳤다.

차우석의 말에서 진심을 느낀 한설아는 결국 차우석이 그토록 듣고 싶어 했던 부모님의 화재 사고에 대한 진실을 털어놓았다. 사채를 갚기 위해 극단적인 선택을 시도한 부모님의 선택에 가담했지만 결국 홀로 살아남아 지옥 같은 삶을 살아왔던 한설아의 눈가에는 어느덧 눈물이 맺혀 안타까움을 안겼다. 어린 나이에 감당하기 힘든 아픔을 겪고도 힘겹게 울음을 삼키는 한설아의 모습은 차우석의 가슴을 아릿하게 만들었다.

그날 밤의 대화를 통해 다시 관계를 회복한 한설아와 차우석은 한설아를 미행 중인 사람의 반응을 보기 위해 계속해서 함께 붙어 다니며 미끼를 던졌다. 회사까지 찾아와 같이 점심을 먹으며 화기애애한 분위기를 만들어가는 한설아와 차우석의 행동에 두 사람을 연인으로 의심하는 시선도 자연스럽게 생겨났다.

그런가 하면 차우석은 한설아에게 유독 관심을 가졌던 백준범의 과거를 파헤치던 중 미심쩍은 정황을 발견했다. 백준범이 과거 한설아의 전 연인 이수호(김동준 분)와 함께 시리아에서 자원봉사자로 일했다는 것. 차우석은 백준범, 이수호와 함께 일했던 구호단체 팀장을 만나 자초지종에 대해 들으려 했다.

하지만 한설아의 주변을 미행하던 검은 그림자가 구호단체 팀장을 태우고 집으로 돌아가던 차우석의 차를 덮치면서 위기감이 증폭됐다. 차우석도 다급하게 핸들을 돌렸지만 사고를 피할 수는 없었던 터. 차가 뒤집힐 만큼 큰 사고를 당한 차우석은 멀리서 누군가 다가오는 걸 보고 그대로 정신을 잃었다.

참혹한 사건 현장에 나타난 사람은 다름 아닌 한설아였다. 피투성이가 된 차우석과 사고 현장을 바라보는 한설아의 표정은 어느 때보다 무겁고 차갑게 가라앉아 있었다. 과연 한설아가 사고 현장에 나타난 이유는 무엇일지 궁금해지고 있다.

◆ 신기루, 17일 모친상 비보

코미디언 신기루가 모친상을 당했다.

소속사 JDB엔터테인먼트에 따르면 신기루의 어머니는 지난 17일 건강 악화로 별세했다. 신기루는 현재 슬픔 속 장례식장을 지키고 있는 것으로 전해졌다.

고인의 빈소는 인천 계양구 쉴낙원 인천장례식장 VIP 1호실에 마련됐으며, 발인은 20일 오전 6시 30분 엄수된다. 장지는 인천가족공원에 1차 안치된 뒤 인천시립봉안당으로 옮겨질 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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