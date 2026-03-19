파란 일으킨 박수호호의 변화...女 농구 대표팀 오늘 귀국

사진=FIBA 제공

프랑스서 이뤄낸 값진 쾌거, 그 밑바탕엔 ‘원팀’이 된 여랑이들이 있었다.

한국 여자농구대표팀이 19일 여자농구 월드컵 본선 진출권과 함께 귀국한다. 한국은 프랑스서 끝난 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종예선서 6개 팀 중 3위(3승2패)를 기록했다. 일찌감치 목표를 달성했다. 지난 15일 필리핀과의 4차전에서 승리(105-74)해 17회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.

어려움 속에도 한국은 씩씩했다. 밤낮이 바뀌는 8시간의 시차 속에서 24시간도 지나지 않아 경기를 치러야 하는 빡빡한 일정이 반복됐다. 훅훅 깎이는 체력이 걱정이었다. 키 포인트는 로테이션. 고르게 선수를 기용하기 위해선 우선적으로 베스트5의 활약이 필요했다. 승리한 3경기에서 모두 전반을 이긴 채 마쳤다. 기선제압에 성공한 한국은 독일전을 제외한 4경기에서 12명의 선수를 모두 기용하며 체력을 아꼈다.

달라진 한국의 모습이다. 사실 지난해 여름, 한국은 아쉬운 성적표를 받았다. 지난해 7월, 12년 만의 아시아컵 결승 진출에 실패했다. 중국, 호주와 같이 높은 신장을 가진 팀들을 상대해야 했으나, 한국 최장신 박지수(KB국민은행)가 컨디션 난조를 겪었다. 스피드와 3점슛을 앞세웠지만 빈 골밑을 막지 못했다.

사진=FIBA 제공

이번엔 달랐다. 박지수(KB)가 골밑을 틀어막았고, 동시에 슈터 강이슬(KB)의 손끝이 불을 뿜었다. 5경기 평균 18.6점, 3점슛 성공 5.4개를 기록했다. 3점슛 성공률은 무려 41.5%였다. 해외서 경험을 쌓은 박지현(토코마나와), 여자프로농구(WKBL)서 활약 중인 포인트가드 허예은(KB) 개인의 성장도 두드러졌다.

한순간에 만들어진 결과가 아니다. 한국을 이끈 박수호 감독은 공부를 많이 하는 지도자로 유명하다. 분당경영고, U-18 대표팀 감독을 하면서 쌓은 경험도 많다. 다만 이전까진 공부와 경험을 100% 활용하지 못했다. 줄곧 학생을 가르치던 박 감독에게 성인 선수 지도는 조금 낯설었다. 변화가 필요했다. 박 감독은 과감하게 뺄 건 빼고, 중요한 부분을 확실하게 강조하는 방식으로 지도법을 바꿨다. 그러자 선수들은 더 빠르게 움직였다. 대표팀 분위기도 한층 더 좋아졌다. 이렇게 한국은 원팀이 됐다.

오는 9월 독일에서 펼쳐질 월드컵에 대한 기대감도 높아진다. 한국의 최고 성적은 1967년 체코슬로바키아 대회와 1979년 서울 대회에서 두 차례 기록한 준우승(2위)이다. 원팀이 된 박수호호가 반짝이는 눈빛으로 월드컵을 바라본다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]