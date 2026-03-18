존 람, 539일 만 우승 탈환… 파트너십 브랜드 그레이슨과 함께

사진=그레이슨 코리아

그레이슨은 존 람(Jon Rahm)이 지난 3월 8일 홍콩 골프클럽 판링 코스에서 열린 LIV 골프 HSBC 대회에서 최종 합계 23언더파를 기록하며 우승 트로피를 들어 올렸다고 18일 밝혔다.

이는 마스터스 우승 이후 539일 만에 거둔 승리다. 최근 네 차례의 준우승을 뒤로하고 정상에 오른 존 람은 최종 라운드에서만 64타를 기록하며 압도적인 경기력을 보였다. 특히 14번 홀에서의 결정적인 버디로 승기를 굳혔다. 경기 후 인터뷰에서 그는 "이번 우승은 그 어느 때보다 깊은 안도감을 준다"며 "샷 하나하나에 확신을 갖고 집중한 결과"라고 밝혔다.

이번 우승은 존 람의 리더십과 함께 더욱 주목받고 있다. 대회 전 중동 분쟁 여파로 이동이 제한되었던 동료 선수들을 위해 사비로 전용기를 마련해 준 미담이 알려졌기 때문이다. 우승 경쟁자였던 동료들을 먼저 배려한 그의 행동은 스포츠맨십의 귀감이 되었다는 평가를 받는다.

사진=그레이슨 코리아

이번 대회 전 과정에서 존 람은 공식 어패럴 파트너인 그레이슨(GREYSON)의 의류를 착용했다. 그레이슨은 럭셔리와 퍼포먼스의 융합을 지향하는 브랜드로 존 람이 이끄는 팀 ‘레기온 XIII’의 공식 스폰서이기도 하다.

브랜드 관계자는 "존 람의 가장 치열한 도전의 순간에 그레이슨이 함께하게 되어 영광"이라며, 앞으로도 최상의 퍼포먼스를 위한 지원을 아끼지 않겠다고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]