검은사막, 3인 파티 사냥터 ‘검은 기운 범람지’ 추가

펄어비스가 검은사막 에다니아에 신규 3인 파티 사냥터 ‘검은 기운 범람지’를 18일 추가했다.

검은 기운 범람지는 엔슬라와 카르티안, 카프라스의 잔재가 융합된 장막 내 강력한 에다나들이 등장하는 3인 파티형 사냥터다. 표기 공격력, 방어력 기준 각각 385, 450 이상이다.

펄어비스는 이번 업데이트를 통해 에다니아 내 오르비타 지역과 제피로스 지역에 사냥터를 추가했다. 각 사냥터는 해당 지역을 지배하는 에다나가 설정한 세금과 에다나의 축복 효과를 적용받는다.

검은 기운 범람지에서는 데보레카 액세서리, 침묵하는 태고의 결정, 무결한 인도자의 결정체 등을 얻을 수 있다.

오는 4월1일까지는 파트리지오의 특별 상점 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 모험가는 기운을 기존 대비 50%만 소비해 특별 상점 판매 물품을 확인할 수 있으며, 은화로 벨의 심장, 꿈을 부르는 향로, 발크스의 조언(+300), 이벤트-파트리지오의 숨겨둔 상자 등을 구매할 수 있다.

이벤트-파트리지오의 숨겨둔 상자를 개봉하면 크론석 최대 1만개, 발크스의 조언(+250) 등 1종의 아이템을 획득할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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