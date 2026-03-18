왕조 시절 ‘검정-빨강’ 돌아왔다… KIA, 일요일 홈경기 전용 ‘서드 유니폼’ 도입

사진=KIA 타이거즈 제공

강렬한 색 배합, 보기만 해도 ‘왕조’ 시절 호랑이를 연상케 한다. 프로야구 KIA는 18일 “올 시즌 구단 역사상 처음으로 ‘서드 유니폼(Third Uniform)’을 도입해 팬들에게 새로운 모습을 선보인다”고 밝혔다.

선수단은 올 시즌부터 일요일 홈경기마다 서드 유니폼을 입고 경기에 나선다. 서드 유니폼은 타이거즈 왕조의 상징인 검정색과 빨간색 조합의 유니폼을 재해석해 제작했다.

디자인 측면에서는 강렬한 레드 상의와 블랙 하의의 조합으로 타이거즈 특유의 강인함과 헤리티지를 담아낸 것이 특징이다. 유니폼 측면에는 승리의 상징인 ‘V 패턴’을 레드와 블랙 컬러로 조합해 포인트를 주었다. 또한, 워드마크와 등번호에 흰색 테두리를 적용해 시인성을 높였으며, 소매 끝단과 넥 라인에는 밴드 원단을 사용하여 완성도를 더했다.

선수단은 광주 홈 개막 3연전의 마지막 날인 다음 달 5일 일요일 경기에 서드 유니폼을 처음 착용한다. 기온이 올라가는 혹서기에는 선수단의 컨디션을 고려하여 검정 바지 대신 흰색 바지를 입을 계획이다.

한편 서드 유니폼은 온·오프라인 팀스토어에서 구입이 가능하며, 온라인 판매는 이달 24일, 오프라인 판매는 다음 달 3일부터 시작한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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