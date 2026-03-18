로드나인, ‘디나페리’ 서버 27일 오픈…성장 가속

스마일게이트는 올클래스 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘로드나인’(개발사 엔엑스쓰리게임즈)에서 신규 성장 가속 서버 ‘디나페리’를 오는 27일 오픈하고 사전 예약을 진행한다고 18일 밝혔다.

스마일게이트는 로드나인 최초의 성장 지원 서버인 디나페리 이용자들의 쾌속 성장을 위해 신화 등급 이상의 아바타와 아티팩트를 제외해 성장 격차를 줄인다는 방침이다. 또한 장비 강화 페스티벌을 실시해 이용자가 장비 강화를 진행하고, 강화 결과에 따라 본인 장비를 복제 또는 복구할 수 있는 기회를 제공한다.

이와 함께 마스터리와 어빌리티 경험치 추가 버프 아이템을 제공해 캐릭터 성장 속도를 높일 계획이다. 성장 가속 시스템에 대한 상세 내용은 추후 공식 커뮤니티를 통해 공개할 예정이다.

사전 예약은 오는 27일까지 진행된다. 사전 등록을 위해 이용자들은 로드나인 스토브 공식 커뮤니티 내 사전 예약 페이지를 확인하고 카카오톡 공식 채널을 구독하면 된다. 사전 등록에 참여한 이용자들에게는 찬란한 오르페의 축복, 어빌리티 성장 가속 영약, 각종 승급서 등 다양한 성장 지원 아이템을 지급한다.

스마일게이트는 신규 서버 오픈을 기념해 푸시 이벤트, 서버 전용 이벤트 던전, 레벨업 보상 이벤트, 미션 이벤트, 출석 이벤트 등 5종의 이벤트를 서버 오픈과 함께 실시하며 최대 1300회의 각종 소환권을 제공한다.

스마일게이트는 오픈 기념 푸시 이벤트를 내달 2일까지 진행한다. 디나페리 서버 이용자들은 게임에 접속만 하면 찬란한 오르페의 축복, 어빌리티 성장 가속 영약, 스킨 공모전으로 선정된 아바타 등을 획득할 수 있다. 또한 내달 8일까지 서버 전용 이벤트 던전도 운영한다. 이용자는 던전에서 몬스터를 사냥해 이벤트 방어구와 강화석, 이벤트 재화인 검은 파편을 획득할 수 있다.

또한 스마일게이트는 출석 및 게임 내 미션 이벤트를 내달 22일까지 진행한다. 이용자는 게임에 접속해 영웅 등급 확정 아바타 소환권을 포함한 각종 소환권을 획득할 수 있다. 이외에도 스마일게이트는 오는 7월31일까지 레벨업 보상 이벤트를 진행한다. 이용자는 레벨업 구간별로 성장에 필요한 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

이외에도 스마일게이트는 다양한 인플루언서들과 협업해 디나페리 서버에서 이용자들과 함께 즐길 수 있도록 할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]