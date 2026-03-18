‘하시3’ 서민재, 홀로 출산 후 호소…“친부와 대화 원해”

사진 = 서은우(서민재) SNS 계정

‘하트시그널3’ 출신 서은우(개명 전 서민재)가 홀로 출산 후 아이를 양육 중인 가운데, 친부와의 소통을 공개적으로 요청했다.

서민재의 법률대리를 맡은 오엔법률사무소 측은 18일 “서은우 씨가 바라는 것은 단 하나입니다. 아이의 아버지로서 책임 있는 태도와 진정성 있는 대화와 협의”라고 밝혔다.

현재 서은우는 출산 후 복지시설에서 아이를 홀로 양육하며 생활하고 있는 것으로 전해졌다. 이에 대해 서은우 측은 “아이의 출생과 양육과 관련하여 친부인 A씨와 최소한의 협의와 소통이 이루어지기를 바라고 있다”고 전했다.

또한 “현재 A씨 측에서 서은우 씨를 상대로 민․형사상 법적조치를 취하여 이에 대한 절차가 진행되고 있다”며 “최근에는 서은우 씨가 제출한 한 병원 관련 서류가 위조되었다는 얼토당토않은 고발까지 추가로 받았으나, 이에 대하여 서은우 씨 측은 법무팀을 통해 해당 서류가 위조된 것이 아님을 재차 확인했다”고 설명했다.

또한 “서은우 씨는 아이가 장차 자신의 출생과 관련하여 불필요한 상처를 받지 않기를 바라는 마음으로, 친부와 원만한 협의가 이루어지기를 진심으로 희망하고 있다”고 강조했다.

한편 서은우는 지난해 5월 혼전임신 사실을 밝히며 친부와 연락이 닿지 않는다고 주장한 바 있다. 이후 A씨는 서은우를 상대로 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 등으로 고소했으며, 양측의 법적 공방이 이어지고 있다. 서은우는 같은 해 12월 아이를 홀로 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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